مجازر الغربية تستقبل الأضاحي بالمجان في أول أيام عيد الأضحى

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن استقبال مجازر المحافظة لجميع الاضاحي بالمجان منذ السابعة من صباح اليوم، وذلك ضمن خطة المحافظة خلال عيد الأضحى المبارك، حيث يتم نحر الأضاحي بالمجان وتقديم كافة الخدمات البيطرية من خلال أطباء مديرية الطب البيطري المتواجدين بتلك المجازر، بدءا من اليوم وحتى نهاية عيد الأضحى المبارك.

وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري الى أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ الغربية، استعدت المجازر لاستقبال الأضاحي قبل العيد طبقاً للقواعد المعمول بها، حيث بلغ عدد الاضاحي خلال يوم وقفة عرفات ٦٨٥ أضحية بجميع مجازر المحافظة وبيانها كالتالي "٢٨٧ عجول جاموسي ، ١٦٩ عجول بقري، ١٧٧ ضأن ، ٣٥ جاموس كبيرة، ٤ أبقار كبيرة، ١١ ماعز ، ٢ جمال" كما استقبلت المجازر يوم الإثنين ١٤٢٧ أضحية وبيانها كالتالي "٥٤٩ عجول جاموسي، ٣٥٦ عجول بقري ، ٣٨١ ضأن ، ١٠٩ جاموس كبيرة

١٦ أبقار كبيرة، ١٣ ماعز ، ٣ جمال".

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