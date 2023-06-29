ملياردير أمريكي يشتري أسهما بملايين الدولارات في شركات نفط

زاد الملياردير الأمريكي وارن بافيت من استثماراته في أسواق النفط، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

قالت مجموعة بيركشاير هاثاواي، التي يملكها الأميركي وارن بافيت، أنها دفعت حوالي 122.1 مليون دولار مقابل 2.14 مليون سهم في أوكسيدنتال بين 26 يونيو و28 يونيو.

وفي 30 مايو الماضي، اشترت بيركشاير أيضًا حوالي 4.66 مليون سهم في شركة أوكسيدنتال.

بدأت شركة بافيت في شراء أسهم شركة أوكسيدنتال التي يقع مقرها في هيوستن في أوائل العام الماضي، مع ارتفاع أسعار النفط بعد ما قامت روسيا بما تسميه بـ "عمليات عسكرية خاصة" في أوكرانيا.

كما أنها امتلكت مؤخرًا حوالي 9.5 مليار دولار من أسهم أوكسيدنتال الممتازة التي تحمل أرباحًا بنسبة 8 بالمئة، بالإضافة إلى ضمانات لشراء 5 مليارات دولار أخرى من أسهم أوكسيدنتال بسعر 59.62 دولارًا لكل سهم.