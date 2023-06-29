عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ملياردير أمريكي يشتري أسهما بملايين الدولارات في شركات نفط

بافيت
بافيت

 

 

زاد الملياردير الأمريكي وارن بافيت من استثماراته في أسواق النفط، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.
قالت مجموعة بيركشاير هاثاواي، التي يملكها الأميركي وارن بافيت، أنها دفعت حوالي 122.1 مليون دولار مقابل 2.14 مليون سهم في أوكسيدنتال بين 26 يونيو و28 يونيو.

وفي 30 مايو الماضي، اشترت بيركشاير أيضًا حوالي 4.66 مليون سهم في شركة أوكسيدنتال.

بدأت شركة بافيت في شراء أسهم شركة أوكسيدنتال التي يقع مقرها في هيوستن في أوائل العام الماضي، مع ارتفاع أسعار النفط بعد ما قامت روسيا بما تسميه بـ "عمليات عسكرية خاصة" في أوكرانيا.

كما أنها امتلكت مؤخرًا حوالي 9.5 مليار دولار من أسهم أوكسيدنتال الممتازة التي تحمل أرباحًا بنسبة 8 بالمئة، بالإضافة إلى ضمانات لشراء 5 مليارات دولار أخرى من أسهم أوكسيدنتال بسعر 59.62 دولارًا لكل سهم.

 

5 مليارات دولار ارتفاع اسعار النفط 8 يونيو اسعار اسواق اسعار النفط الملياردير الأمريكي الملياردير العام الماضي اسواق النفط أسهم شركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميا ثاني أيام العيد وعيار21 مفاجأة

ماتت على عرفات| الحاجة راجية تاهت حتى الموت.. وابنها يكشف آخر لحظاتها المؤثرة

شاب يطلب كيلو لحمة عبر الفيس بوك .. وردود أفعال مفاجئة من المصريين

ضربة موجعة للأبيض.. بيراميدز يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة الموسم

فى ثاني أيام العيد.. هبوط بأسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

الزمالك بـ العيد..شلبي في الجبس وضياع صفقة بن شرقي وسيناريو خطف وصافة الدوري

مهمة مستحيلة.. كيف يصعد الزمالك لدوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي؟

منها السكر.. توقعات بزيادة أسعار 8 سلع غذائية خلال شهر يوليو المقبل

موضوعات متعلقة

ترامب يوجه صفعة لـ كارول بعد حكم التشهير بها والـ5 ملايين دولار

اعتقال جنرال كبير أيد فاجنر في تمردها.. تفاصيل

أصعب الأسئلة بعد تمرد فاجنر.. تغييرات شديدة قادمة

أكبر كارثة في أوروبا منذ عقود.. 100قتيل في انهيار سد نوفا كاخوفكا

ارتفاع ضحايا غارة روسية على كراماتورسك إلى 12 شخصًا

درجة الحرارة تصل 48 في عرفة ومطالب للحجاج بأخذ احتياطاتهم| تفاصيل

السعودية تعلن تأييدها إنضمام الاتحاد الإفريقي لمجموعة الـــ20

ولي العهد السعودي يصل منى ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام

ترشيحاتنا

الأرز والسكر بـ12 والزيت بـ30..زيادة دعم السلع التموينية..وهذه قائمة أسعار يوليو 2023

الأهلي يطارد بيراميدز على الصدارة.. ترتيب الدوري المصري

استطلاع يظهر تساوي عدد الداعمين للحرب الأوكرانية والرافضين لها.. الكرملين يكشف الحقيقة

طفلة مصرية تلفت الانتباه.. هل تشبه النجمة العالمية سيلينا جوميز؟|شاهد

تمنع الحموضة والانتفاخ.. مشروبات احرص على تناولها خلال أيام العيد

للمرة الأولي في تاريخه| سيناريوهات اقتناص بيراميدز لقب الدوري من الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غسل أسنان الخروف بمعجون.. رجل يثير إعجاب المتابعين بأسرع طريقة لتنظيف الأضحية

لا تستعجلوا الحب.. رضوى الشربيني تثير الجدل بإطلالة جديدة

ماتت على عرفات| الحاجة راجية تاهت حتى الموت.. وابنها يكشف آخر لحظاتها المؤثرة

صورة غريبة.. جزار يضع بخورا في فم عجل خلال عيد الأضحى

فيديو

لن تصدق.. رضا البحراوي يكشف عدد زوجاته وأبنائه ومهنته قبل الغناء «فيديوجراف»

مقطع فيديو لمسنة تنهار من البكاء في مكة تثير تعاطف السوشيال ميديا..شاهد

مقطع فيديو على متن طائرة بريطانية يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد

مشاكل وأزمات.. محمد رمضان يكشف مواقف ندم عليها في حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ