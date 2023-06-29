أعلى من المتوقع .. ارتفاع غير مسبوق لـ التضخم في ألمانيا

أفاد موقع CNBC أن معدلات التضخم في ألمانيا ارتفعت أكثر من المتوقع في يونيو ليكسر حالة التراجع التي كانت قد بدأت منذ بداية العام الحالي.

وأوضحت البيانات الأولية من مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، اليوم الخميس، وجود ارتفاع في أسعار المستهلكين حتي وصلت إلى 6.8% على أساس سنوي في يونيو، وهي المعدلات التي جاءت أعلى من المتوقع.

وبالمقاربة مع عدد من الدول الأوروبية الأخري، انخفض معدل التضخم بشكل حاد في إسبانيا إلى 1.6% وفي إيطاليا إلى 6.7%، كما أنه من المقرر صدور بيانات التضخم الفرنسية غدًا الجمعة.

كما ارتفعت أسعار المستهلكين غير المنسقة في ألمانيا 6.4% في يونيو على أساس سنوي، بعد ارتفاعها 6.1% في الشهر الماضي.

وأضاف المكتب الأحصاء الألماني، أنه مقارنة بشهر مايو، ارتفعت أسعار المستهلكين المنسقة مع الاتحاد الأوروبي 0.4%.