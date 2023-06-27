ارتفاع مبيعات ألمانيا من الأسلحة.. وهذه الدولة تحتل المركز الأول في استيرادها

شهدت ألمانيا ارتفاعا ملحوظا يقدر بـ 12 % في مبيعات شركات الأسلحة في النصف الأول من عام 2023، حيث كانت أوكرانيا أول المتلقين للاسلحة من المانيا، فيما احتلت المجر المرتبة الثانية.

ووافقت الحكومة الالمانية على تصدير الاسلحة بقيمة 4.62 مليار يورو خلال النصف الأول من العام، كما وافقت الحكومة على تصدير أسلحة وبضائع تسليح أخرى بقيمة 1.18 مليار يورو لها، تليها المجر (1,03 مليار يورو) وفقا لما نشرته "Dw".

وفي وقت سابق، قدمت الحكومة الألمانية أول استراتيجية للأمن القومي في تاريخ البلاد، حيث تحدد المبادئ الأساسية والتدابير لمواجهة التهديدات الخارجية المحتملة في السنوات المقبلة.

وترى الوثيقة أن روسيا تشكل "تهديدا خطيرا" للنظام العالمي، حيث تطلق عليها الاستراتيجية "أخطر تهديد" للنظام العالمي في أوروبا.