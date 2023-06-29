السكة الحديد: خط ساخن لتلقي استفسارات الركاب خلال أيام عيد الأضحى المبارك

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر انتظام جداول تشغيل رحلات قطارات السكك الحديدية البالغة 868 رحلة يومياً و انتظام مواعيد قيامها، وذلك بالتزامن مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك مع المتابعة الدورية والمستمرة لحركة القطارات على جميع الخطوط من رئيس وقيادات الهيئة على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات ومن خلال تواجد قيادات الهيئة بالمحطات المختلفة وذلك لاتخاذ كافة السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلي والبحري.



وأضافت أن ذلك بالإضافة إلى استمرار تلقي استفسارات الجماهير على الخط الساخن 15047 وعلى رقم خدمة العملاء ٠١٢٧٤٤٢٢٩٢٥ وعبر مكاتب خدمة العملاء المنتشرة في المحطات.

جدير بالذكر أن الهيئة كانت قد أعلنت عن تشغيل 176 قطارا إضافيا بإجمالي 115904 مقعد علاوة علي القطارات الحالية خلال الفترة من 22/6/2023 إلى 8/7/2023 خلال فترة عيد الأضحى المبارك وذلك تيسيراً على جمهور الركاب وراحتهم ، كما قامت الهيئة بزيادة شبابيك التذاكر، وتشديد الرقابة عليها ، داخل صالات الحجز. بالإضافة إلى استمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة له. وكذلك المحافظة على نظافة جميع القطارات ودورات المياة وتطهيرها على الخطوط .

