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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رغم ندرته|7 أشياء تصيبك بـ تسمم الكبد .. انتبه لها

الكبد
الكبد

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية منشور لطبيب سعودي كشف أسباب تسمم الكبد وفى نفس الوقت حذر من خطأ شائع يزيدها.

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وقال الطبيب خلال مقطع فيديو أن الخلطات التي يتم الترويج لها عبر الإنترنت للتخلص من سموم الكبد ليست مفيدة بل لها أضرار.

وأوضح أن الكبد هو المسؤول عن تنظيف الجسم من السموم لذا فإن احتمالية تسمم الكبد قليلة جدا لأنه ينظف الجسم.

مشيرا إلى أن هناك 7 أسباب تجعلك أكثر عرضة للإصابة بتسمم الكبد، وهى، 

أخذ خلطات غير مرخصة مثل مادة شهيرة تباع عبر الإنترنت بألفين دولار 

الوصفات من شخص يدعي أنه هو فاهم فيها، للأسف هي السبب الرئيسي عالميا لحالات تسمم الكبد

الأدوية الشعبية غير المعتمدة عمليا ولم يتم إجراء الدراسات الكافية عنها 

 شرب الكحول أوشرب الخمر بشكل متكرر

 بعض الأمراض مثل آلام في البطن في الجهة اليمين وغثيان ووحمة 

عدم الاهتمام بالأكل الصحي وتناول الاطعمة الضارة أو غير موثوقة النظافة 

عدم ممارسة الرياضة بشكل منتظم وصحيح 


وأضاف: "خذوا المعلومة عن صحة الجسم من مصدر صحيح ولا تشتركوا في خلطات تنظيف الكبد من السموم  المباعة على الأنترنت لأن هذا لعب على الناس وهذه الخلطات كلها كلام فاضي".

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