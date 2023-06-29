عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثاني أيام عيد الأضحى.. زحام على شواطئ مدينة العريش

زحام على شواكيء العريش
زحام على شواكيء العريش ثاني أيام عبد الأضحى

اعتاد أبناء مدينة العريش، محافظة شمال سيناء، والمقيمون بها علي اللجوء إلي ساحل البحر البحر لقضاء أوقات ممتعة خلال إجازة عيد  الأضحى المبارك.

 

حيث شهدت شواطئ المحافظة ، الخميس،  إقبال المواطنين فى ثاني أيام عيد الأضحى على شواطئ مدينة العريش وتركزت حركة إقبال الأهالى على الشاطئ، بمناطق وسط المدينة والأيوبى والخلفاء الراشدين وغرناطه والريسة والمساعيد وأبوصقل.

 

رمال الشاطئ

وفضل الكثيرون منهم الذهاب إلي البحر مع أفراد الأسرة للجلوس علي رمال الشاطئ، وآخرين على الكراسي الخاصة بالكافيتريات المنتشرة علي الكورنيش البحري.
 

وأكد رواد الشاطئ من المصطافين أن شاطئ البحر بمدينة العريش يعد متنفسا وحيدا للأسر لقضاء الإجازة وأنهم يذهبون للشاطئ خلال الفترة ما بعد الظهر ويستمر التواجد حتى منتصف الليل على الشاطئ.

 

وقد حذر المنقذون  المتطوعين علي صفحات الفيس بوك الآباء والأمهات من عدم نزول البحر للاستحمام بسبب وجود دوامات حتي لا تقع حوادث غرق، كما انتشرت الخيول والأحصنة  علي شاطئ البحر والتي تعد مصدر رزق حيث يتم  السماح للأطفال بركوب الأحصنة مقابل مادي مجدد المدة الزمنية.

 

ويقول محمد محمود، إنه يتجمع هو وزملاؤه  لقضاء سهرت ممتعة علي شواطئ البحر وذلك للقيام برحلات ترفيهية بعيدا عن المنزل حيث يتولى  كل واحد مهمة خاصة لنجاح الرحلة.

وأضاف زميله محمد اسامه،  ان أبرز فعاليات الرحلة شواء اللحوم،  حيث يتم توفير الفحم  من أجل شواء اللحوم..حيث يسبق  تجهيز  اللحوم  بإضافة التتبيلة عليها  لتكون جاهزا للشواء ، ويشارك كل واحد بكمية من اللحوم لتكفي الاعداد التي تتجمع في الرحلة والتي يزيد عددها عن ١٥ فردا .

 

فيما أكد محمد السيد ، أن الشاطئ يعد مكانا مناسبا للاستمتاع بالنسبة للأطفال خاصة فى ظل الأجواء الحارة، مشيرا إلى أنهم أصبحوا يشعرون بتغير كبير فى جوانب الحياة بعد عودة الاستقرار الي المحافظة . 
 

txt

محافظ شمال سيناء يفتتح السيرك القومي بالعريش

٢٠٢٣٠٦٢٩_١٨٣٠٣٣
٢٠٢٣٠٦٢٩_١٨٣٠٣٣
٢٠٢٣٠٦٢٩_١٨٣٠٠٤
٢٠٢٣٠٦٢٩_١٨٣٠٠٤
العريش شواطيء زحام المواطنين أيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لازم نعمل علاقة دلوقت| اعتراف صادم من دليفري أكتوبر مع الطالبة الهاربة

مجموعة مصر في قرعة تصفيات كأس العالم 2026| ذكريات سيئة مع هذه المنتخبات

ضربة موجعة للأبيض.. بيراميدز يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة الموسم

أيكيا أبرزها.. قائمة المنتجات السويدية بعد دعاوى الأزهر مقاطعتها لنصرة المصحف

ترتيب الجدول .. تعليق مثير من خالد الغندور قبل مباراة الأهلي والبنك

الأرز والسكر بـ 12جنيها.. زيادة دعم السلع التموينية|وهذه قائمة أسعار يوليو 2023

ماتت على عرفات| الحاجة راجية تاهت حتى الموت.. وابنها يكشف آخر لحظاتها المؤثرة

شاب يطلب كيلو لحمة عبر الفيس بوك .. وردود أفعال مفاجئة من المصريين

ترشيحاتنا

بيان عاجل من روسيا بشأن تناقض الغرب بين المساعدات الإنسانية وتسليح أوكرانيا

إعلان مقلق من المستشار الألماني بشأن نهاية حرب أوكرانيا

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد معلومة عن فرصة خطيرة لـ الفيدرالي الأمريكي

بسبب الشركة المنظمة.. إلغاء حفل هيفاء وهبي ومحمد حماقي

تطور خطير .. بولندا وليتوانيا تستعدان للتدخل العسكري في أوكرانيا بدعم أمريكي

أصغر سيارة في مصر موديل 2023.. اعرف سعرها الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات طبيعية لعلاج عسر الهضم بعد الإفراط في تناول اللحوم

فتاة تتسبب في بكاء جمال شعبان | اعرف التفاصيل

ماتوا على عرفات| 13 قصة مؤثرة لحسن الخاتمة.. كيف كانت لحظاتهم الأخيرة؟

طريقتان مذهلتان لتنظيف الكوارع.. سريعة ونتائجها مضمونة

فيديو

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

بوتين احتضنه.. رد فعل قوي من روسيا وأمريكا بعد حرق المصحف في السويد

أخبار الذهب .. وتفاصيل سعر الدولار اليوم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ