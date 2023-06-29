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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس

السعودية
السعودية

حذّر المركز السعودي للأرصاد، اليوم الخميس من هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.

وقال المركز السعودي للأرصاد، إن التأثيرات تشمل ارتفاعاً في الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتي الرايس وينبع.

وأشار إلى أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة من صباح غد الجمعة وتستمر حتى الساعة السادسة من مساء نفس اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودية، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة في المشاعر المقدسة، مبينا أنه من المتوقع أن يسجل مشعرا عرفات ومزدلفة أعلى درجة حرارة بـ45 درجة، فيما تسجل منى 44 درجة.

وذكر المركز في بيان له أن درجات الحرارة المتوقعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، تصل إلى 45 درجة، مبيناً أن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة 32 درجة، بينما في المدينة المنورة 31 درجة.  

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وكان المركز قد توقع في تقريره عن حالة الطقس بالمملكة اليوم، أن السماء ستكون غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.  

المركز السعودي للأرصاد المملكة المدينة المنورة السعودية المملكة العربية السعودية

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