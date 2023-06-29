بسبب الحجاج.. قوات الطوارئ السعودية تتدخل

تشارك قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة السعودية ضمن الجهات المشاركة في موسم حج هذا العام.



وقدمت الرئاسة ضمن مشاركتها، إعداد وتأهيل 2000 مسعف ميداني من قوات الطوارئ، وذلك بهدف دعم الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

ودربت رئاسة أمن الدولة السعودية هؤلاء المسعفين على العديد من المهارات الإسعافية، من بينها 16 مهارة إسعافية ضرورية في الحج مثل الانعاش القلبي الرئوي، والاختناقات.

التدريب علي ضربات الشمس

بالإضافة إلي التدريب علي ضربات الشمس، وتسلخات القدم، وآلام الظهر، والتعامل مع الجلطات القلبية، والسكتات الدماغية، والرعاف، والحمى، وارتفاع وانخفاض السكر.



و زودت المسعفين بالسترات الإسعافية المجهزة بالملزمة، والأجهزة الطبية اللازمة، والتنسيق مع وزارة الصحة لتحويل بعض الحالات وإرشادها.