عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتقام وسط الشارع.. 3 عاطلين ينهون حياة تاجر فاكهة في بولاق الدكرور

صدى البلد

أمرت النيابة العامة ببولاق الدكرور، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل تاجر فاكهة في بولاق الدكرور

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين تشاجروا مع الضحية على أثرها قاموا بتسديد له عدة طعنات بسلاح أبيض في جسده، حتى سقط قتيلا في الحال، بسبب خلافات سابقة.

ندما تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بمزلقان ناهيا بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة تاجر فاكهة به آثار طعنات متفرقة.

بإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين بسبب خلافات سابقة، أمكن ضبط اثنين واقتيادهما إلى ديوان القسم، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط المتهم الهارب.

تم اتخاذ الإجراءات، وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيقات. 

مديرية امن الجيزة 3 عاطلين تاجر فاكهة جثة تاجر فاكهة ناهيا بولاق الدكرور انتقام وسط الشارع النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسرة عليك|تعليق ساخر من خالد الغندور عقب فوز الأهلي بثلاثية أمام البنك

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

لتخفيض الأسعار .. حقيقة الاتجاه لاستيراد السجائر

20 مليار دولار.. ضربة قاصمة للسويد بعد حرق المصحف والمقاطعة الإسلامية

بعد ساعات عصيبة عاشها حجاج السياحة بمشعر منى .. تحقيق عاجل ومطالبة بتعويضات

إيقاف قيد جديد| قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك

خالف القوانين.. خبير لوائح يصدم جمهور الأهلي بسبب كهربا

الذهب ينهار بشدة.. الأصفر قرب أدنى مستوياته في نحو 4 شهور

موضوعات متعلقة

أحزان العيد.. حازم حاول إنقاذ أرزاق فابتلعهما النيل سويا في الصف

الأدلة الجنائية تفحص حريقا في بازار سياحي بالهرم

إصابة 14 شخصا بحادث أتوبيس على طريق الكريمات في الجيزة

صور المناطق الصحراوية بطائرة درون.. إخطار سفارة أجنبي بضبطه في الواحات

فرحة تحولت لحزن.. ماذا حدث لعجوز الطالبية أول أيام العيد؟

القصة الكاملة لسرقة مكتب الفنان عمرو محمود ياسين

تهشم سيارة اصطدمت بأخرى أمام مدرسة بأبو النمرس

نشرة الحوادث.. كواليس سرقة فنان شهير وغموض جريمة العيد في الطالبية وحيلة سيدة للهرب من قسوة زوجها

ترشيحاتنا

حريق يلتهم صالة جيم في فيصل وإصابة 3 أشخاص

في 30 يونيو.. روسيا توجه رسالة خاصة للمصريين: لن نتخلى عنكم

ملوك الفخامة.. محمد صلاح يتصدر إعلان ليفربول عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد| شاهد

فرنسا تشتعل| الداخلية تكشف إجمالي الإصابات والاعتقالات.. وماكرون يعقد اجتماعا طارئا

تل أبيب تطالب الرباط بتسليمها إسرائيلياً متهماً بتفجير منشأة‎

انتقام وسط الشارع.. 3 عاطلين ينهون حياة تاجر فاكهة في بولاق الدكرور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر قميص عمرو دياب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. لن تتوقع ثمنه

صورة واحدة تفسر لغز أسرار الكون.. ماذا اكتشف العلماء ؟

هذه التغييرات في نمط المشي تشير إلي الإصابة بمرض خطير.. انتبه

طريقة عمل حواوشي لحمة أحلى من المحلات

فيديو

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

بوتين احتضنه.. رد فعل قوي من روسيا وأمريكا بعد حرق المصحف في السويد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ