انتقام وسط الشارع.. 3 عاطلين ينهون حياة تاجر فاكهة في بولاق الدكرور

أمرت النيابة العامة ببولاق الدكرور، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل تاجر فاكهة في بولاق الدكرور

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين تشاجروا مع الضحية على أثرها قاموا بتسديد له عدة طعنات بسلاح أبيض في جسده، حتى سقط قتيلا في الحال، بسبب خلافات سابقة.

ندما تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بمزلقان ناهيا بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة تاجر فاكهة به آثار طعنات متفرقة.

بإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين بسبب خلافات سابقة، أمكن ضبط اثنين واقتيادهما إلى ديوان القسم، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط المتهم الهارب.

تم اتخاذ الإجراءات، وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيقات.