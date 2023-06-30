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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب سيدات الرجبي يغادر إلى زامبيا للمشاركة في البطولة المؤهلة لتصفيات الأولمبياد

منتخب مصر
منتخب مصر

غادر منتخب سيدات الرجبي إلى زامبيا وذلك للمشاركة في البطولة المؤهلة إلى تصفيات أولمبياد باريس 2024 ، والتي تقام على مدار يومي 1 و2 يوليو المقبل.

 

وتعتبر هذه البطولة أولى المراحل المؤهلة إلى دورة  الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

 

وتنطلق البطولة بمشاركة عشر دول هي الجزائر ، كوت ديفوار ، بوركينافاسو ،كونغو الديمقراطية ، غانا ، سنغال ،زامبيا ، زيمبابوي وموريشيوس بالإضافة إلى مصر.

ووقعت مصر في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الجزائر والسنغال و موريشيوس و زامبيا بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات غانا و زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوا وبوركينا فاسو.

 

وتتكون البعثة المصرية من ندى مرسى رئيسة البعثة ، رمزي الزغلامي مدير فني ، محمد خالد مدرب ، محمود حسن مدرب أحمال و عمر غالي طبيب.

 

وتضم قائمة منتخب مصر اللاعبات: “منة خالد، عاليا طارق، آية حسام، هالة هشام، روان طارق، فريدة الجزار، فريدة الزقزوق، يارا أيمن، نور عمرو، رولا الوزيري، ميسره بيومي وكارما سرور”.

منتخب سيدات الرجبي الرجبي أولمبياد باريس 2024

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