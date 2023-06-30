منتخب سيدات الرجبي يغادر إلى زامبيا للمشاركة في البطولة المؤهلة لتصفيات الأولمبياد

غادر منتخب سيدات الرجبي إلى زامبيا وذلك للمشاركة في البطولة المؤهلة إلى تصفيات أولمبياد باريس 2024 ، والتي تقام على مدار يومي 1 و2 يوليو المقبل.

وتعتبر هذه البطولة أولى المراحل المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وتنطلق البطولة بمشاركة عشر دول هي الجزائر ، كوت ديفوار ، بوركينافاسو ،كونغو الديمقراطية ، غانا ، سنغال ،زامبيا ، زيمبابوي وموريشيوس بالإضافة إلى مصر.

ووقعت مصر في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الجزائر والسنغال و موريشيوس و زامبيا بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات غانا و زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوا وبوركينا فاسو.

وتتكون البعثة المصرية من ندى مرسى رئيسة البعثة ، رمزي الزغلامي مدير فني ، محمد خالد مدرب ، محمود حسن مدرب أحمال و عمر غالي طبيب.

وتضم قائمة منتخب مصر اللاعبات: “منة خالد، عاليا طارق، آية حسام، هالة هشام، روان طارق، فريدة الجزار، فريدة الزقزوق، يارا أيمن، نور عمرو، رولا الوزيري، ميسره بيومي وكارما سرور”.