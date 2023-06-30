التنمية الشبابية بالجزيرة يواصل احتفالاته بعيد الأضحى للأعضاء

يواصل مركز التنمية الشبابية بالجزيرة "مركز شباب الجزيرة سابقًا ' تنظيم عدد من الاحتفالات للأعضاء بمناسبة بعيد الأضحى المبارك بناء على توجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



يأتي هذا تحت إشراف لجنة وزارة الشباب والرياضة المشرفة على المركز برئاسة اللواء إسماعيل الفار، وكيل أول الوزارة، ورئيس قطاع الشباب بالوزارة.



وينظم مركز التنمية الشبابية بالجزيرة عدد من الحفلات علي مدار أيام عيد الأضحى المبارك علي المسرح الروماني.



ورفع مركز التنمية الشبابية بالجزيرة حالة الطوارئ القصوي خلال أسبوع العيد وقام شريف منصور المدير التنفيذي للمركز بعمل برنامج خاص للأعضاء من أجل الاستمتاع بإجازة العيد وتوفير كل سبل الراحة للأعضاء والزائرين.



وحرصت اللجنة المشرفة علي المركز برئاسة اللواء إسماعيل الفأر علي المتابعة المستمرة لسير الأنشطة طوال الأسبوع، بالإضافة الي التواجد المستمر للمدير التنفيذي داخل المركز طوال إجازة العيد لتذليل جميع الصعوبات أمام الأعضاء من اجل الاستمتاع بإجازة العيد من أجل تفعيل مبادرة العيد أحلي داخل مراكز الشباب التي اطلقتها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.