إلهام شاهين: 30 يونيو يوم تاريخي في حياة المصريين

تحدثت الفنانة إلهام شاهين، عن ذكرى ثورة 30 يونيو، التي توافق اليوم الجمعة، بعد نجاح الشعب المصري وجيشه وشرطته في الخلاص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وقالت إلهام شاهين لـ صدى البلد الإخباري، إن يوم 30 يونيو مميز جدا في حياة المصريين، بعد التخلص من حكم جماعة الإخوان المحظورة.

وتابعت إلهام شاهين، أن ثورة 30 يونيو أثبتت أن الشعب المصري لديه إرادة قوية ويضرب به المثل في العالم كله.

وأضافت إلهام شاهين: «الجيش المصري القوي اللي دايما بيبقى في ضهر شعبه ومعهم في أي موقف.. و 30 يونيو يوم تاريخي بالنسبة لنا .. نزلنا بكل القوة وبكل الثقة في نفسنا كشعب وفي جيشنا اللي كنا واثقين إنه هيحمينا وينفذلنا إرادتنا».

إلهام شاهين

يذكر أن مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا احتفل بختام يوبيله الفضي في الجامعة البريطانية بتكريم عدد كبير من نجوم وصناع السينما المصرية، وهم النجمة إلهام شاهين والمخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، وحمادة هلال وأحمد وفيق واللواء طارق المهدي، وزير الإعلام الأسبق، والناقد الأمير أباظة، رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، والفنان خالد فريد، صاحب أول تجربة سينمائية في العالم، بتقديم أول فيلم قصير من صنع مجموعة من الشباب المكفوفين ويحمل عنوان “أمل”، وقدم المهرجان لمسة وفاء بتكريم اسم الأب ويليام سيدهم، مؤسس مدرسة الجيزويت للرسوم المتحركة .