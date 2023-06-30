عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين: 30 يونيو يوم تاريخي في حياة المصريين

إلهام شاهين
إلهام شاهين

تحدثت الفنانة إلهام شاهين، عن ذكرى ثورة 30 يونيو، التي توافق اليوم الجمعة، بعد نجاح الشعب المصري وجيشه وشرطته في الخلاص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية. 

وقالت إلهام شاهين لـ صدى البلد الإخباري، إن يوم 30 يونيو مميز جدا في حياة المصريين، بعد التخلص من حكم جماعة الإخوان المحظورة. 

وتابعت إلهام شاهين، أن ثورة 30 يونيو أثبتت أن الشعب المصري لديه إرادة قوية ويضرب به المثل في العالم كله. 

وأضافت إلهام شاهين: «الجيش المصري القوي اللي دايما بيبقى في ضهر شعبه ومعهم في أي موقف.. و 30 يونيو يوم تاريخي بالنسبة لنا .. نزلنا بكل القوة وبكل الثقة في نفسنا كشعب وفي جيشنا اللي كنا واثقين إنه هيحمينا وينفذلنا إرادتنا». 

 

إلهام شاهين

يذكر أن مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا احتفل بختام يوبيله الفضي في الجامعة البريطانية بتكريم عدد كبير من نجوم وصناع السينما المصرية، وهم النجمة إلهام شاهين والمخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، وحمادة هلال وأحمد وفيق واللواء طارق المهدي، وزير الإعلام الأسبق، والناقد الأمير أباظة، رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، والفنان خالد فريد، صاحب أول تجربة سينمائية في العالم، بتقديم أول فيلم قصير من صنع مجموعة من الشباب المكفوفين ويحمل عنوان “أمل”، وقدم المهرجان لمسة وفاء بتكريم اسم الأب ويليام سيدهم، مؤسس مدرسة الجيزويت للرسوم المتحركة .

إلهام شاهين الفنانة إلهام شاهين 30 يونيو ثورة 30 يونيو ذكرى ثورة 30 يونيو احتفالات ثورة 30 يونيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبلّغ البنك المركزي يحجز على فلوسك| مرتضى منصور يوجّه صدمة لـ كهربا

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

هودّيهم الأهلي بتوكتوك | رسالة نارية من مرتضى منصور بشأن ثنائي الزمالك

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

موقف طارق حامد.. سانتو يُطيح بأحمد حجازي من اتحاد جدة

كلّمت الشرطة وحضروا .. رايحة تعمل شعرها عند الكوافير اكتشفت جريمة بالجيزة

بعد إدانات عربية وعالمية.. تصريح مستفز من رئيس الوزراء السويدي بشأن حرق القرآن

نجم فنربخشة التركي | تفاوض على مهاجم سوبر في الأهلي

موضوعات متعلقة

تستعد لتصوير عمل عربي كبير.. فاطمة ناصر بإطلالة جذابة من دبي

إعلان موعد عزاء وجنازة شقيقة حلمي عبد الباقي

مكان وموعد عزاء إيهاب أبو زيد

ادعولها بالرحمة.. وفاة شقيقة الفنان حلمي عبد الباقي

أخبار الفن| جنازة إيهاب أبو زيد.. كواليس مشاركة الممثلين في ثورة 30 يونيو

ثورة 30 يونيو.. مجدي أحمد علي: واجهنا بلطجية الإخوان في اعتصام وزارة الثقافة| حوار

مستشار وزير الثقافة ينعي إيهاب أبوزيد: ترك بصمات لامعة في تاريخ الإعلام

في ذكراها.. قصة أزمة ليلى حمدي المالية قبل وفاتها

ترشيحاتنا

نهب مركز تجاري كبير شمال شرق باريس وسط أعمال الشغب| فيديو

جزائري وعامل توصيل طعام.. قصة شاب قتل في فرنسا فأشعل نيران الغضب

بكري : النائب محمد أبو العينين دفع ضريبة غالية للدفاع عن الوطن

الجوازات السعودية تعلن جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن

ذكرى 30 يونيو.. يوم وقوف شيخ الأزهر مع إرادة الشعب في الثورة المُنقذة

دعاء للميت في آخر ساعة من يوم الجمعة.. أدركه بـ15 كلمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديلة للحوم الحمراء.. أطعمة مهمة للأشخاص النباتين في عيد الأضحى

طريقة عمل صينية كبد وكلاوي.. بأسهل الخطوات

دراسة تكشف التوصل إلى طريقة جديدة لعلاج سرطان البروستاتا.. تفاصيل

خبير مكياج يكشف أحدث صيحة في ألوان طلاء الأظافر خلال عيد الأضحى

فيديو

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

حرق المصحف .. جريمة لاستفزاز المسلمين | تطورات صادمة

مضاد حيوي لنزلات البرد يؤدي للموت السريع.. تفاصيل

تراجع جديد يضرب الذهب.. كم يبلغ سعره ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ