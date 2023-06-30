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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نهب مركز تجاري كبير بباريس وسط أعمال الشغب| فيديو

أرشيفية
أرشيفية

شهدت العاصمة الفرنسية، اليوم الجمعة، أعمال شغب ونهب في مركز تجاري كبير شمال شرق باريس، من جانب لصوص.  

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن هناك استعدادات أمنية مكثفة في الشانزليزيه بباريس خشية وقوع أعمال شغب.

وأعلنت السلطات الفرنسية، الجمعة، عن إصابة العشرات من عناصر الأمن، واعتقال المئات من المحتجين، بعد أعمال شغب اندلعت على خلفية مقتل المراهق.

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، إن "كل الاحتمالات مطروحة" لإعادة النظام في فرنسا"، فيما دعا الرئيس، إيمانويل ماكرون، إلى اجتماع جديد لخلية الأزمة الوزارية، الجمعة، في باريس بعد أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي في فرنسا إثر مقتل مراهق برصاص شرطي وُجّهت إليه تهمة القتل العمد.

وأكدت بورن، اليوم، أن السلطة التنفيذية تدرس "كل الاحتمالات" لإعادة النظام في فرنسا من بينها فرض حال الطوارئ بعدما تواصلت أعمال الشغب لليلة الثالثة على التوالي في أرجاء البلاد.

وسجلت أعمال شغب شملت تخريب مقار إدارات عامة وعمليات نهب ومناوشات متفرقة، ليل الخميس الجمعة، في مدن كثيرة واقعة في منطقة باريس بعد توجيه تهمة القتل العمد وحبس الشرطي الذي أقدم على قتل مراهق يبلغ السابعة عشرة خلال عملية تدقيق مروري بعدما رفض التوقف، الثلاثاء، في نانتير قرب العاصمة الفرنسية.

وقُتل المراهق نائل، البالغ من العمر 17 عاما، برصاصة في الصدر بعدما رفض التوقف خلال عملية تدقيق مروري أجراها شرطيان دراجان في نانتير في فرنسا، السن القانونية للقيادة هي 18 عاما.

العاصمة الفرنسية اعمال شغب باريس نهب في مركز تجاري الشانزليزيه اخبار فرنسا

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