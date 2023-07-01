لطيفة تكشف سبب عدم غنائها في الأفراح .. فيديو

كشفت الفنانة لطيفة، سبب عدم غنائها داخل الأفراح والملاهي الليلية وغيرها مثل هذه الأماكن، قائلة "السبب في كده هو البيئة اللي اتربيت فيها وتمنع غنائي داخل الأفراح.. وثقافة الغناء داخل الأفراح عادية وطبيعية ولكن أنا أرفض ذلك".

وأضافت "لطيفة" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "معكم مني الشاذلي" المذاع علي قناة سي بي سي ، أن حدث موقف معها في بداية شهرتها في تونس وهو أن والدتها أرسلت لها أخيها يقول لها أن تظل في بيت عمها حتي ترسل لها مرة أخري لتعود لمنزلها وكان السبب وراء ذلك هو أن الكثير من الأشخاص كانوا ينتظرونها ليتفقون معها لتغني في أفراحهم.

وتابعت الفنانة لطيفة، أن والدتها ترفض أنها تغني في الأفراح مهما كان المقابل في ذلك من أجل أن لا تستهلك طاقتها وموهبتها في هذه الأفراح.