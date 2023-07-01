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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لطيفة: كنت هنسحب من تصوير فيلم سكوت هنصور بسبب مشهد جرئ

الفنانة لطيفة
الفنانة لطيفة

قالت الفنانة لطيفة، إن تجربة مشاركتها في فيلم "سكوت هنصور" من أجمل التجارب التي قامت بها في حياتها الفنية، بسبب تعاملها مع عمالقة العمل الدرامي في مصر مثل يوسف شاهين وزياد الرحباني وفاتن حمامة وغيرهم.

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وأضافت "لطيفة" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "معكم مني الشاذلي" المذاع علي قناة سي بي سي، أنها حظيت بزيارة الفنانة فيروز في منزلها واستمعت إلي بعض النصائح التي قدمتها فيروز لها في تلك الوقت، موضحة أنها تعلمت الكثير منها.

وتابعت لطيفة، أنه طلب منها تصوير مشهد جرئ في فيلم سكوت هنصور ولم يكن مكتوب في السيناريو من البداية، ولكنها رفضت تلك المشهد وتحدث معها يوسف شاهين ولكنها أصرت علي موقفها وبالفعل استكمل العمل بدون هذا المشهد.

الفنانة فيروز الفنانة لطيفة برنامج معكم منى الشاذلى زياد الرحباني قناة سى بى سى منى الشاذلى يوسف شاهين

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