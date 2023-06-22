عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

احتفالا بعيد الأضحي.. لطيفة في حلقة استثنائية ببرنامج "معكم منى الشاذلي"

صدى البلد

في حلقة وصفتها الإعلامية منى الشاذلي بالاستثنائية، لما تحمله من نوستاليجا وحنين للماضي، يستضيف برنامج "معكم منى الشاذلي" النجمة لطيفة، والتي تطل على جمهورها بالعديد من المفاجآت، وتذاع الحلقة خلال احتفالات عيد الأضحي الأسبوع المقبل.

تظهر لطيفة في الحلقة بأكثر من "لوك" ولأول مره تستعيد ذكريات فيلم "سكوت حنصور" وتعيد ارتداء فستانها في الفيلم خلال أغنية "المصري"، كما ترتدي ملابس كليبها الأول "بحب بغرامك" والذي عرض لأول مره منذ ثلاثون عاما.

وتغني لطيفة خلال الحلقة باقة من أجمل أغنياتها بين الماضي والحاضر، من بينها "إن شالله، موحشتكش، اصالحك ومالو، أرجوك اوعى تغير، يا سيدي مسي" وغيرها.

كما تروي الكثير عن مسيرتها ورحلتها من تونس إلى مصر، وترد لأول مره على واقعة إليسا خلال حفل تريو نايت الرياض، وتتحدث عن كواليس وأسرار جديدة عن ألبومها الأول.

برنامج "معكم منى الشاذلي" يذاع خلال الأسبوع المقبل على شاشة قناة "cbc"، وقد حضر التصوير مجموعة من فانز النجمة لطيفة، كجمهور في الحلقة، واحتفلوا بها بعد التصوير والتقطوا معها العديد من الصور التذكارية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

رسميًا.. موعد صرف معاشات يوليو بعد توجيهات الرئيس

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

قائمة الأهلي أمام الحرس تفضح نوايا كولر| هذا الثلاثي خارج الأحمر نهائيًا

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. صاحبة الفستان الأزرق تروي مفاجآت لأول مرة|فيديو

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

الصور الأولى لسيدة فاقوس قاتلة نجلها

ليس الزمالك.. طارق حامد يتلقى عرضا مصريا بـ 30 مليون جنيه بالموسم

موضوعات متعلقة

مش هكررها تاني.. كريم عبدالعزيز يتحدث عن تجربة الغناء في بيت الروبي

بعد استئصال جزء من القولون .. هاني شاكر يطمئن الجمهور بـ فيديو جديد

بوكس من خالد سرحان.. تفاصيل إصابة مصطفى قمر في "أولاد حريم كريم"

كريم محمود عبد العزيز يبدأ تصوير البيت بيتي فى هذا الموعد

توقف التصوير.. إصابة مصطفى قمر فى كواليس أولاد حريم كريم ..صورة

اليوم عرض أولى حلقات الجزء الثاني من ريفو

هل يوجد جزء ثالث من الفيل الأزرق.. كريم عبد العزيز يجيب

صورت جزء من الحشاشين.. كريم عبد العزيز يتحدث عن مسلسل رمضان 2024

ترشيحاتنا

أكثر عرضة للفيروسات المعدية..حياة رواد الفضاء في خطر أثناء سفرهم إلى خارج الارض

مصطفى بكري: الشائعات حول تأجير قناة السويس مغرضة وكاذبة

سقوط أوكرانيا.. تحذير أمريكي عاجل بسبب قرار زيلينسكي بشأن الحرب

الحوار الوطني.. شريف منير: المسارح موجودة بناياتها لكنها لا تنتج بسبب الضرائب

هل يتم العثور على ركاب غواصة "تيتانيك” المفقودة أحياء؟.. إجابة صادمة

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو لعملية بيع عملة الأرجنتين بالكيلو يثير جدلا على السوشيال ميديا

تنبؤات سيمبسون تحققت| مسلسل شهير يتنبأ بحادث الغواصة المفقودة.. تفاصيل لن تصدقها

روج للسياحة في مصر برقصته الشهيرة.. من هو نويل روبنسون وكيف قابله المصريون؟

شباك التذاكر.. بيت الروبي يخطف المركز الأول و«ب 19» يحقق 353 جنيها

فيديو

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

صرف معاشات شهر يوليو في هذا الموعد لجميع المستحقين

مي فاروق تكشف عن فنانة تستحق لقب "صوت مصر"

طرح شقق بالتقسيط في 4 مدن جديدة على 7 سنوات وخصم 20% للكاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ