لطيفة: بعت عربيتي عشان أعمل ألبوم "اكتر من روحي بحبك" .. فيديو

قالت الفنانة لطيفة، إنها تحب الأغاني القديمة مثل أغنية الأطلال ولسه فاكر للمطربة أم كلثوم، وكانت تسمع هذه الأغاني منذ صغرها، فكانت تضع السماعات الصغيرة في أذنيها وتستمع بهذه الأغاني.

وأضافت "لطيفة" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "معكم مني الشاذلي" المذاع علي قناة سي بي سي، أن عمار الشريعي قال لها في بداية مشوارها الفني ماذا تريد أن تغني ؟ .. هل تريد أغاني طويلة أم قصيرة، وكان ردها أنها تريد أن تغني أغاني قصيرة.

وتابعت لطيفة، أنها قامت ببيع سيارتها من أجل عمل البوم "اكتر من روحي بحبك" الخاص بها.