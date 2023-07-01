أمم أفريقيا تحت 23 عاما.. موعد مباراة مصر والجابون والقنوات المفتوحة الناقلة

يلتقي منتخب مصر الأولمبي نظيره منتخب الجابون، اليوم السبت، في تمام الحادية عشرة مساء، على ملعب “طنجة”، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، المقامة في المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجابون:

تنقل مباراة مصر والجابون عبر قناة "beIN Sports HD 4"، المشفرة والناقل الحصرى للمسابقة فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

كما تذاع المباراة على قناة الرياضية المغربية “الأرضية”.

وتنقل 6 قنوات مفتوحة المباراة على القمر الصناعي “ يوتلسات 9 شرق” وهي:

Rti الإيفوارية

Ortb البينينية

RTS 1 السنغالية

ORTM المالية

tvt التوجولية

TELE SAHEL (النيجر)

وكان منتخب مصر استهل مشواره في البطولة بالتعادل مع النيجر بدون أهداف، بينما تغلب على مالي بهدف نظيف سجله إبراهيم عادل في الجولة الثانية.

ويسعى منتخب مصر الأولمبي بقيادة مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكاليـ لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للتأهل إلى الدور نصف النهائي.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثانية في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما مناصفة مع النيجر برصيد 4 نقاط لكل منهما ثم مالى وله 3 نقاط والجابون بلا رصيد .

ويتأهل من بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد 2024 بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة فى ملحق الأولمبياد .