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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لهذا السبب.. الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال

وزارة الخارجية الفلسطينية
وزارة الخارجية الفلسطينية

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، المجتمع الدولي، بالضغط على إسرائيل لتفكيك مليشيات المستوطنين الإرهابية المنظمة والمسلحة وتجفيف مصادر تمويلها.

وأعربت الخارجية عن استغرابها مما أورده الاعلام العبري بشأن التحذيرات من تشكيل مليشيات مسلحة إرهابية للمستوطنين في الضفة، خاصة أن هذه المليشيات موجودة وقائمة وتعمل بدعم وحماية من جيش الاحتلال الاسرائيلي، والآن من وزراء في حكومة نتنياهو.

وحذرت الوزارة مرارا وتكرارا من اقدام دولة الاحتلال على زرع ونشر بؤر لمليشيات المستوطنين المسلحة وعناصرهم الإرهابية في الضفة، ومن تنامي وانتشار نفوذ تلك المليشيات ومخاطر اتساع اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل ومنازلهم وممتلكاتهم في مناطق سكناهم أو على مركباتهم في الطرقات.

وأكدت الوزارة أن إرهاب المستوطنين يأتي نتيجة مباشرة لارهاب الدولة التي اشرفت على تنويعه وتعميمه عبر كافة اذرعها الممتدة داخل دولة الاحتلال او في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالبت الخارجية، المجتمع الدولي، بوضع كل منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب.

إرهاب المستوطنين احتلال الاسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي الاعلام العبري الخارجية الفلسطينية

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