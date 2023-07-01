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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل نائل في فرنسا| شاهد عيان يكشف تفاصيل صادمة عن الحادث «لإثبات الحقيقة»

مقتل نائل
مقتل نائل

كشف شاب كان في السيارة مع المراهق الفرنسي نائل الذي قتل برصاص ضابط شرطة في فرنسا، تفاصيل ما حدث "لإثبات الحقيقة".

وحسب شبكة “سكاي نيوز”، أشعل مقتل نائل مرزوق توترات وأعمال عنف بين الشرطة والشباب في مشاريع الإسكان في فرنسا، الذين يعانون من الفقر والبطالة.

ونشر أحد الركاب مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يقول إنه يريد "إثبات الحقيقة.. لأن هناك الكثير من الأكاذيب المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي".

وقال الرجل الذي لم يكشف عن اسمه، إنه يريد أن "يخبر بالقصة من الألف إلى الياء"، موضحًا أنهما استعارا سيارة مرسيدس وقررا الذهاب في جولة حول نانتير، مضيفًا: "لم نكن تحت تأثير أي كحول أو مخدرات".

ولفت إلى أنهما كانا يقودان في حارة الحافلات عندما لاحظا أن دراجات نارية تابعة للشرطة تتبعهما بأضواء وامضة لتوقف السيارة.

وتابع أن ضابطًا اقترب من نافذة السيارة وطلب من نائل أن ينزلها قبل أن يقول: "أوقف المحرك وإلا سأطلق النار عليك".

وأشار إلى أن الضابط ضرب نائل بعقب بندقيته، ثم وصل الضابط الثاني وضربه بعقب سلاحه، موضحًا أنهما قال لهما “لا تتحركا وإلا سأطلق رصاصة في رأسك”.

وتابع الشاب أن الضابط الثاني قال: "أطلقوا عليه النار"، فوضع نائل قدمه على دواسة البنزين وتحرك إلى الأمام ليتم قتله.

وأكد أنه صدم مما حدث أمامه لصديقه، مستطردًا “رأيته يتألم، يرتجف ثم اصطدمنا بحاجز”.

ولفت “كنت خائفا.. ترجلت من السيارة.. وهربت.. ظننت أنهم قد يطلقون النار عليّ.. فركضت”.

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