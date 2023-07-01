برفقة ابنتها .. لقاء سويدان تقضي العيد في شرم الشيخ |صور

هنأت الفنانة لقاء سويدان متابعيها بمناسبة عيد الأضحى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت لقاء في الصور برفقة ابنتها من رحلتها الأخيرة بشرم الشيخ.

وكتبت لقاء:"عيد جميل كله خير وسعادة عليكم".

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عملية إعداد أضاحي ٣٢ عجل بحضور الفنانة لقاء سويدان ممثلة مؤسسة مصر الخير بالمجزر الآلي بطور سيناء المقدمة من الجمعيات الأهلية مثل الأورمان ومصر الخير وبيت الزكاة وعدد من المستثمرين ومحافظة جنوب سيناء، ويتم توزيعها على أهالي جنوب سيناء بكافة المدن بمناسبة عيد الأضحى هذا إلى جانب كميات هائلة من كراتين السلع الغذائية فضلا على 5 أطنان أرز وخمسة أطنان دقيق وخمسة أطنان زيت يتم توزيعها بالمجان أيضا.



وأمر اللواء خالد فودة بتوزيع اللحوم علي أهالي جنوب سيناء في جميع مدن المحافظة.