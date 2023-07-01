لسبب مثير | خلّصوا على السمكري قدام والدته في الدقهلية

ألقت مباحث الدقهلية القبض على شخصين قاما بقتل آخر عقب مشاجرة بينهم.

لقى شخص مصرعه أمام والدته عقب مشاجرة مع شخصين اثنين بالمنزله فأردوه قتيلا.

تلقت مديرية امن الدقهلية اشارة من شرطة النجده بمصرع محمود عبد الحليم القللى 41 عاما سمكرى سيارات اثر الإصابة بطعنه نافذة من سلاح أبيض.

انتقل ضباط مباحث مركز المنزلة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرعه ، والمقيم حى الفداء قسم شرطة المنزلة، حيث وصل إلى مستشفى المنزلة المركزى جثة هامدة على اثر إصابته بجرح نافذ بالبطن اودى بحياته فى الحال، خلال مشاجرة مع اثنين آخرين بسبب خلافات قديمة فيما بينهما.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات