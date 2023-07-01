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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خطيبًا للجمعة القادمة بمسجد عمرو بن العاص

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد عزت محمد محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأداء خطبة الجمعة القادمة 7- 7- 2023م بعنوان: "عناية الإسلام بالنشء"، والتي ينقلها التلفزيون المصري من مسجد سيدنا عمرو بن العاص- رضي الله عنه- بالقاهرة.

من ناحية أخرى، التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بقيادات الدعوة في مديريات الإسكندرية والبحيرة ومطروح اليوم السبت 1/ 7/ 2023م بمعسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية.

ورحب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالحضور جميعًا، سائلًا الله- عز وجل- أن يتقبل منهم صالح الأعمال، مشيدًا بما بذلوه من جهد في ضبط أداء صلاة العيد وحسن تنظيمها وهو ما أشاد به القاصي والداني، وبما بذلوه من جهد في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام لهذا العام كان له أكبر الأثر في ختام العام المالي للأوقاف بأرقام قياسية في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، فلأول مرة تتخطى حصيلة تبرعات صكوك الأضاحي والإطعام في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف  الـ 250 مليون جنيه.

وأشار إلى انطلاق عملية التوزيع، يوم الاثنين المقبل، وذلك في إطار برامج توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والوصول إلى المستحقين أينما كانوا بعزة وكرامة.

وأكد أن هذا العمل يدفع إلى المزيد من الجهد وإلى استقبال العام المالي الجديد بمزيد من العزم على بذل المزيد من الجهد في خدمة الدين والوطن، موجهًا الشكر لمن أولونا ثقتهم من أبناء هذا الشعب المصري العظيم، شكرًا لكل من أسهم في هذا المشروع بجهد أو مال أو دعم مادي أو معنوي.

وشدد على أهمية تجديد النية مع الله- عز وجل-؛ لأن الإنسان إذا لم يكن صادقًا مع الله فلن تصل رسالته للناس، لأنهم كما يقولون: الكلام إذا خرج من القلب استقر في القلب، وإذا خرج من اللسان فلا يجاوز الآذان، وقد قالوا: حال رجل في ألفٍ خير من قول ألف لرجل، لأن الناس إذا رأوا سلوكًا من المتحدث لا يتسق مع حديثه فهو بذلك صاد عن سبيل الله- عز وجل-.

وناقش وزير الأوقاف خلال الاجتماع خطة الوزارة الدعوية في المرحلة الراهنة، مؤكدًا على تكثيف الجهود في تنفيذ الأنشطة القائمة من المقارئ القرآنية، والبرنامج التثقيفي للطفل، والأسابيع والقوافل الدعوية، والدروس المنهجية، والمنبر الثابت، ومجالس الإفتاء، مع تلقي مقترحاتهم بأي أنشطة أخرى.

الأوقاف خطبة الجمعة القادمة الإسلام التلفزيون المصري مسجد سيدنا عمرو بن العاص

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