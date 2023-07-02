عرضت القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "الأسر المصرية تحتفل بأجواء عيد الأضحى المبارك في حديقة أم كلثوم بالمنيل".

وذكر التقرير، أن الحديقة تخضع للصيانة الكاملة، حيث جرى تطوير الممشى على النيل، وتمت إضافة مطعم للحديقة، كما أن هناك ملاهي للأطفال، وهناك جزء على النيل عبارة عن كافيتريا.

وتحتوي الحديقة على مساحات خضراء متاحة للجمهور بأسعار بسيطة جدا في متناول المواطن العادي، حيث يعتبر النيل هناك منظرا رائعا للغاية، كما أن أسعار المشاريب رخيصة للغاية.

وقال أحد الزائرين: "هذه الحديقة ممتازة وجميلة وسعر التذكرة 10 جنيه في متناول الجميع، ممتازة وفي قمة الجمال والشغل فيها ممتاز، وألعاب الأطفال موجودة أيضا، والتيل شكله تحفة، والخضرة شكلها جميل جدا".