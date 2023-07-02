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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يجوز قراءة القرآن مع الإمام بصوت منخفض.. أمين الإفتاء يجيب

صدى البلد

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز قراءة القرآن مع الإمام أثناء الصلاة؛ لقوله -تعالى-: ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)، ( سورة الأعراف: الآية ٢٠٤).

وأوضح " عبد السميع" فى إجابته عن سؤال: " هل يجوز قراءة القرآن مع الإمام؟"، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع " يوتيوب"، أن الآية الكريمة السابقة نزلت فى قراءة الإمام للقرآن؛ فيجب على المأموم حينئذ أن يستمع للقرآن الكريم وهو يتلى متدبرا لمعانيه.

وتابع أمين الفتوى أن قراءة القرآن مع الإمام أثناء الصلاة مما لا يجوز، مستشهدا بقوله -تعالى-: ( ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه)، ( سورة الأحزاب: من الآية ٤).

واختتم أنه ليس باستطاعة المصلى قراءة القرآن والاستماع إليه بالصورة المطلوبة؛ فمن الصعب الإنتباه إلى مؤثرين فى وقت واحد، والله - سبحانه وتعالى- أمر بالاستماع إلى الإمام فى هذه الحالة.

هل يجب قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية

أوضح الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن سورة الفاتحة هى عمدة الصلاة فهي أهم ركن فى الصلاة.

وأضاف "وسام" خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، فى إجابته عن أسئلة المواطنين:- أصلى خلف أبنتى صلاة العشاء ولم أستطيع ان أقرأ الفاتحة فهل أكتفي بسماعها ام شرط ان أقرأها؟"، أن الفقهاء إختلفوا حول قراءة الفاتحة خلف الإمام ولكن الأمر واسع فإذا وجد الخلاف فى أمر معين وجدت السعة، لقوله تعالى {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ۚ} ، فاقرئي ما تستطيعن أو استمعى فإفعل ما تشعرين معه برقة قلبك وأنك أكثر خشوعا وإحساسا بالصلاة سواءا قرأتى الفاتحة فقط أو قرأتى بعضها فكل ذلك صحيحا وجار على مذاهب الفقهاء
 

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هل يجوز قراءة القرآن مع الإمام بصوت منخفض.. أمين الإفتاء يجيب

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