"القومي للإعاقة": حملة "جيل الأمل" تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الأطفال

أكدت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة إيمان كريم أن حملة "جيل الأمل" تهدف تعزيز الوعي البيئي لدى الأطفال والتصدي للممارسات الخاطئة.



وقالت كريم ـ في مداخلة هاتفية مع برنامج ( صباح الخير يا مصر) بالتلفزيون المصري ـ "لدينا تحديات بيئية كبيرة ومن خلال حملة "جيل الامل" نستهدف الأطفال لتعليمهم سبل المحافظة على البيئة، وذلك بجانب دمج الاطفال ذوي الاعاقة في الحملة من أجل تعليمهم احترام وتقبل الآخر والاختلافات ".



وأضافت أن الحملة تتضمن أنشطة توعوية وبيئية من خلال ورش عمل يتم الاطلاع خلالها على آراء الأطفال بشأن التحديات البيئية والاستفادة من حلولهم المقترحة ، مشيرة إلى أن هذه الورش تزود الأطفال أيضا بمهارات حول سبل مواجهة التغيرات المناخية كالتشجير وإعادة التدوير.