الكهرباء قبل 30 يونيو.. قصة إجراء جراحة على كشاف موبايل في 2012.. فيديو

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، من تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر على القناة الأولى والفضائية المصرية، فيلما تسجيليا بعنوان "حلم النور .. كيف كانت الكهرباء قبل 30 يونيو وكيف أصبحت؟".



وجاء في الفيلم على لسان الإعلامي مصطفى كفافي: "حكايات كتير لقيناها مكتوبة في دفتر 2012، وأغرب واحدة في نظرنا كانت العملية اللي تمت بكشاف الموبايل".



وقال الدكتور إيهاب شحاتة الطبيب الجراح في مركز ههيا في محافظة الشرقية: "كان في سؤال لازم أسأله للمساعد بتاعي في العيادة أو المستشفى، عندك كهرباء ولا مفيش".



وواصل كفافي: "الدكتور إيهاب دخل غرفة العمليات، وفجأة انقطع التيار الكهربائي، وبالتالي، فقدت الأسرة تواصلها بكل الأجهزة المرتبطة بجسم المريض، توقفت التكييفات وكل أنواع الإضاءة، وهنا قرر الطبيب أن يغامر من أجل إنقاذ حياة المريض وأن يفتح كشاف الموبايل من أجل استئناف العملية".



وقال الطبيب: "كانت جراحة في مفصل الفخذ وكانت في حاجة إلى مهارة معينة، كانت الكهرباء موجودة في البداية لكنها انقطعت بعد 10 أو ربع ساعة، بعدها بربع أو نصف ساعة آخر انفصل مولد الكهرباء، ولم يكن أمامنا خيار آخر سوى كشاف الموبايل بسبب أزمة الوقود السولار.



الفيلم إشراف على المحتوي والإعداد محمد المعتصم، وبرديوسر سارة عصام، وإعداد محمد سامي، وكتابة وتقديم مصطفي كفافي إخراج محمود نديم، وإشراف عام دينا كريم.

