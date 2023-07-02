إطلالة بسعر خرافي .. أمينة خليل في المالديف علي البحر تشعل السوشيال ميديا

نشرت الفنانة أمينة خليل علي صفحتها الشخصية صورا جديدة من رحلتها للمالديف.

وظهرت أمينة بإطلالة مختلفة حيث ارتدت فستانا أبيض بسيطا، ولكن حبها للاكسسوارات حول هذا الفستان تماما.

حيث اعتمدت أمينة خليل على اكسسوار يشبه الشال أو غطاء للشاطئ، مصنوع يدويًا من قبل حرفي معقد مطرز بالخرز.

والتقطت أمينة الصور وهي تجلس علي شاطئ البحر بالفستان .

واستغرق صناعة الشال المئات من الخرزات المتتالية أياما، تُلبس هذه القطعة المميزة حول الرقبة وتتناسب مثل المعطف حول الذراعين.

يعكس الجزء الخلفي تصميم الجهة الأمامية.

وجاء لون الخرز طبيعيا من البيج إلى الأبيض يشبه الصدفة، ويصل سعره إلى 350 دولار، أي ما يعادل 10 آلاف و800 جنيه.