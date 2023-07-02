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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شوشة: إنشاء مبنى للكلى بمستشفى العريش العام بتكلفة 170 مليون جنيه

اللواء محمد عبد الفضيل
اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه يجري العمل حاليا على إنشاء مبنى للكلى بمستشفى العريش العام ،بتكلفة تصل إلى 170 مليون جنيه.

حيث يتكون المبنى  من 4 طوابق تضم 4 غرف عناية مركزة وغرفة عزل كاملة الخدمات ووحدة معالجة وقاعات متخصصة ومكان مخصص لمرضى الفيروسات بى وسى ونيجاتف وفقًا للكود الطبى، كما يحتوى على 85 ماكينة لغسيل الكلى و85 سريرًا.

 

المسجد الجديد:

 

وأضاف أن العمل ما زال مستمرًا فى مراحل إنشاء المسجد الجديد الذى يتم بناؤه على مساحة 400 متر مربع ويتسع لعدد 500 مصل، بالإضافة إلى دورات المياه وغرفة الإمام والمؤذن.

وأكد اللواء شوشة، على  إقامة  وحدة الرعاية الصحية فى قرية الخروبة بتكلفة 3.8 مليون جنيه، حيث تم تطوير ورفع كفاءة الوحدة بنخو 2.8 مليون جنيه 

كما تم الانتهاء من تجهيز الوحدة بالاجهزة الطبية وغير الطبية، بتكلفة مليون جنية.. وتتكون من طابقين وتقدم خدمات الرعاية الأساسية والاستقبال والتطعيمات وطب الأسرة وتنظيم الأسرة والمبادرات الرئاسية ومكتب الصحة.
حيث تخدم الوحدة الصحية قرية الخروبة الأم وعدد 13 تابعًا .

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انطلاق مبادرة 100 يوم صحة بقرى ومدن شمال سيناء

العريش مبنى الكلى مستشفي سرير

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