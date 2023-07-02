عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عصابة تزوير العملات في عين شمس

قوات الشرطة
قوات الشرطة

ألقى رجال أمن القاهرة القبض علي تشكيل عصابى بعين شمس تخصص نشاطه فى إصطناع وتزوير العملات النقدية ، تمت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة .

تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من "عامل بسوبر ماركت" بتضرره من أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الجيزة لحضـوره للمحل عمله محاولاً شراء بعض المنتجات بإستخدام عملات مُقلدة .

بالإنتقال تم ضبط المذكور وبتفتيشه عُثر بحوزته على عدد (20) ورقة مالية فئة المائة جنيــه "مُقلدين" .

واعترف بتحصله عليها من أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الجيزة ، وبإستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية ، وأجنبية "مقلدة".

وبمواجهته قرر بتحصله على العملات المقلدة المضبوطة من (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة البحيرة) وبإستهدافه تم ضبطه بمسكنه وبحوزته (كيسة كمبيوتر – 2 طباعة – 2 فلاشة) واعترف بتكوينه تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى إصطناع وتزوير العملات النقدية بقصد ترويجها بإستخدام الأدوات المضبوطة بمسكنه بالإشتراك مع (نجله ، مقيم بمحافظة الغربية) تم ضبطه وبمواجهته أيد ما سبق ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

العملات النقدية القاهرة امن القاهرة تزوير العملات تشكيل عصابى سقوط عصابة مباحث القاهرة مديرية أمن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل مرور ساعة.. إجابات الفيزياء والتاريخ في كل جروبات الغش

بعد نشر إعلان وفاة إسلام حافظ.. أول تعليق من زوجته جيهان خليل

جاري الحل.. شاومينج ينشر اجابات امتحان الفيزياء على تليجرام

مينفعش يتقال كلام زي ده .. شذى تشن هجوما على صديقها عمرو مصطفى

مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر 2023

ترقبوا نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

جهز ورقك بسرعة| فرصة متتعوضش.. الإسكان تطرح شقق بالتقسيط

سعر عيار 21 الآن.. الذهب يتراجع بقوة بعد انتهاء العيد

موضوعات متعلقة

ضبط 1,5 مليون قطعة ألعاب نارية داخل مخزن بالجمالية

الأمن يكشف حقيقة اختطاف فتاة أثناء سيرها بالقاهرة

‏أمن القاهرة يوجه ضربات قوية لعصابات السرقة ومروجي المخدرات

ضربة موجعة .. الأجهزة الأمنية تضبط عصابة منعت دخول الدولارات لمصر

3 محاضر | تطور في أزمة جزار المونوريل

تفاصيل القبض على جزار المونوريل و3 آخرين ولحظة تشميع محله بمدينة نصر| صور

‏بعد نشر الصور عبر الـFacebook.. جزار المونوريل في قبضة أمن القاهرة

أمن القاهرة يكشف لغز واقعتي سرقة ويضبط مرتكبيها

ترشيحاتنا

مخاوف أمنية تدفع روسيا لإلغاء معرضها الجوي الدولي ماكس

تذبذب أسعار الذهب اليوم .. هذا ثمن عيار 21 الآن

دموع وانهيارات.. ردود فعل طلاب الثانوية العامة عن امتحاني الفيزياء والتاريخ| شاهد

بعد توقف توريد القمح خلال العيد.. الفلاحين تستأنف الاستلام اليوم

رسميا.. حمدي فتحي ينضم إلى الوكرة القطري

بسبب بوست الخروف.. قناة cbc تحيل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذيعة شهيرة تفقد النطق.. تعرف على الآثار السلبية للزعل

نفسي أموت هنا.. أخر ما نطق به الحاج المصري على عرفات قبل وفاته

شروط الجزيرة الاماراتي تبعد بن شرقي عن الزمالك.. وما قاله مشرف الكرة

رغم فوائدها العديدة.. دراسة حديثة تعرض الآثار الجانبية لتناول الطماطم

فيديو

اخرسي.. أحمد سعد يهين تونسية بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلون الألفاظ على الهواء.. فيديو

من الألف للياء.. تفاصيل القبض على جزار المونوريل

من غرفتها .. أول فيديو لـ غادة عبد الرازق بعد إعلان طلاقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ