سقوط عصابة تزوير العملات في عين شمس

ألقى رجال أمن القاهرة القبض علي تشكيل عصابى بعين شمس تخصص نشاطه فى إصطناع وتزوير العملات النقدية ، تمت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة .

تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من "عامل بسوبر ماركت" بتضرره من أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الجيزة لحضـوره للمحل عمله محاولاً شراء بعض المنتجات بإستخدام عملات مُقلدة .

بالإنتقال تم ضبط المذكور وبتفتيشه عُثر بحوزته على عدد (20) ورقة مالية فئة المائة جنيــه "مُقلدين" .

واعترف بتحصله عليها من أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الجيزة ، وبإستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية ، وأجنبية "مقلدة".

وبمواجهته قرر بتحصله على العملات المقلدة المضبوطة من (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة البحيرة) وبإستهدافه تم ضبطه بمسكنه وبحوزته (كيسة كمبيوتر – 2 طباعة – 2 فلاشة) واعترف بتكوينه تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى إصطناع وتزوير العملات النقدية بقصد ترويجها بإستخدام الأدوات المضبوطة بمسكنه بالإشتراك مع (نجله ، مقيم بمحافظة الغربية) تم ضبطه وبمواجهته أيد ما سبق ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.