أدوات استخدمتها هيئة تنشيط السياحة في الترويج لمصر

هيئة تنشيط السياحة تلك الذراع السياحي الترويجي والأكثر نشاطا وحراكا عبر خطط واستراتيجيات مدروسة لترويج المقصد السياحي المصري بمنتجاته المختلفة بين الثقافية و الترفيهية و الشاطئية لتكون مصر محط أنظار سائحي العالم .
بذلت هيئة تنشيط السياحة مجهود ضخم على مدار شهور ليتردد إسم المقصد السياحي المصري بارزا بل متخطيا عدة مقاصد منافسة ، نتيجة لأدوات ترويجية ورؤية ثاقبة دفعت بالحراك السياحي الي مقدمة الدول .
وفى إطار ذلك يسرد صدى البلد، أبرز ماقدمته هيئة تنشيط السياحة وخططها لترويج سياحة مصر في السطور القادمة .
الحملات الترويجية والإعلانات
أطلقت هيئة تنشيط السياحة حملات ترويجية جاء فى مقدمتها 200 عام من العلم المستمر ، حملة للترويج للتسهيلات المقدمة لجذب مشجعي كأس العالم لكرة القدم 2022 ، حملة اليوم في مصر ما بيخلصش ، اجازتك عندنا . تضمنت الحملات الترويجية egypt welcomes you ، follow the sun ، sunny holidays ، sunny january ، sunny christmas ، egypt its on ، world tourism day 2021 ، الصيف في مصر حكاية ، شتى في مصر ، مصر بتناديك ، رحلة سائح في مصر ، hand made ، nomads experience egypt ، same great feelings. واطلقت هيئة التنشيط عدة حملات اعلانية أبرزها إعلانات في ميدان تايمز سكوير ، وبوابة التأشيرة الإلكترونية مصر ، testimonials 2021 ، luxor the sphinx avenue ، the pharaohs golden parade ، بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 .