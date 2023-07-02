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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أدوات استخدمتها هيئة تنشيط السياحة في الترويج لمصر

السياحة في مصر
السياحة في مصر

هيئة تنشيط السياحة تلك الذراع السياحي الترويجي والأكثر نشاطا وحراكا عبر خطط واستراتيجيات مدروسة لترويج المقصد السياحي المصري بمنتجاته المختلفة بين الثقافية و الترفيهية و الشاطئية لتكون مصر محط أنظار سائحي العالم .

بذلت هيئة تنشيط السياحة مجهود ضخم على مدار شهور ليتردد إسم المقصد السياحي المصري بارزا بل متخطيا عدة مقاصد منافسة ، نتيجة لأدوات ترويجية ورؤية ثاقبة دفعت بالحراك السياحي الي مقدمة الدول .

وفى إطار ذلك يسرد صدى البلد، أبرز ماقدمته هيئة تنشيط السياحة وخططها لترويج سياحة مصر في السطور القادمة .

الحملات الترويجية والإعلانات 

أطلقت هيئة تنشيط السياحة حملات ترويجية جاء فى مقدمتها 200 عام من العلم المستمر ، حملة للترويج للتسهيلات المقدمة لجذب مشجعي كأس العالم لكرة القدم 2022 ، حملة اليوم في مصر ما بيخلصش ، اجازتك عندنا .
تضمنت الحملات الترويجية egypt welcomes you ، follow the sun ، sunny holidays ، sunny january ، sunny christmas  ، egypt its on ، world tourism day 2021 ، الصيف في مصر حكاية ، شتى في مصر ، مصر بتناديك ، رحلة سائح في مصر ، hand made ، nomads experience egypt ، same great feelings.
واطلقت هيئة التنشيط عدة حملات اعلانية أبرزها إعلانات في ميدان تايمز سكوير ، وبوابة التأشيرة الإلكترونية مصر ، testimonials 2021 ، luxor the sphinx avenue ، the pharaohs golden parade ، بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 .

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