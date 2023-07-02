تعرف علي حالة المصطافيين مصابي حادث وصلة ابو سلطان بالإسماعيلية

تنوعت إصابات المصاطفيين ضحايا الحادث المروري، الذي وقع، صباح اليوم، بوصلة ابو سلطان، وهم في طريقهم الي أحد الشواطيء لقضاء يوم ترفيهي، خلال اجازة عيد الاضحى، مابين ارتجاج وكسور وكدمات.





واصيب 8 مصطافيين من أبناء محافظة الشرقية في تصادم ميكروباص وتوكتوك بدون لوحات معدنية بوصلة ابو سلطان أمام عزبة السعيدية نطاق مدينة فايد.

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة، يفيد تصادم سيارة ميكروباص رقم 7124 ر ا و بتوكتوك بدون لوحات معدنية بوصلة ابو سلطان.

دفع مرفق الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية بعدد 8 سيارات إسعاف ونقل المصابين الي مستشفي فايد التخصصي.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

وكشفت المصادر أن المصابين هم

تغريد امين عبد العال، 22 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، كدمات وسحجات بالجسم، السيد احمد حسن، 23 سنة، اشتباه كسر بالذراع الايسر، عزة عبد الوهاب عبد العظيم، 53 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري، عبد الله امين عبد العال، 12 سنة، سحجات وكدمات، محمد عيسي، 13 سنة، سحجات وكدمات، السيد عيسي السيد عبد العال، اشتباه ما بعد الارتجاج، سعيدة احمد حسن، اشتباه كسر بالقدم اليسري، جبريل امين عبد العال، كدمات.