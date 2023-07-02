إصابة 8 مصطافين بوصلة أبو سلطان في الإسماعيلية



أصيب 8 مصطافين من أبناء محافظة الشرقية في تصادم ميكروباص وتوكتوك بدون لوحات معدنية بوصلة ابو سلطان أمام عزبة السعيدية نطاق مدينة فايد.



وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد تصادم سيارة ميكروباص رقم 7124 ر ا و بتوكتوك بدون لوحات معدنية بوصلة ابو سلطان.

دفع مرفق الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية بعدد 8 سيارات إسعاف ونقل المصابين الي مستشفي فايد التخصصي.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.