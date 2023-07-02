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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 8 مصطافين بوصلة أبو سلطان في الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


أصيب 8 مصطافين من أبناء محافظة الشرقية في تصادم ميكروباص وتوكتوك بدون لوحات معدنية بوصلة ابو سلطان أمام عزبة السعيدية نطاق مدينة فايد.

إسعاف طالبة بالثانوية العامة داخل لجنة في الإسماعيلية بعد إصابتها بحالة إعياء


وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، يفيد تصادم سيارة ميكروباص رقم 7124 ر ا و بتوكتوك بدون لوحات معدنية بوصلة ابو سلطان.
دفع مرفق الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية بعدد 8 سيارات إسعاف ونقل المصابين الي مستشفي فايد التخصصي.
تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

أبناء محافظة الشرقية الشبكة الوطنية للسلامة تصادم سيارة ميكروباص امن الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية وصلة ابو سلطان مستشفي فايد التخصصي

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