إسعاف طالبة بالثانوية العامة داخل لجنة في الإسماعيلية بعد إصابتها بحالة إعياء

أصيبت طالبة في مدرسة أم الابطال بحالة أعياء ، داخل لجنة امتحان مدرسة الابطال بمحافظة الاسماعيلية، وتم اسعافها داخل سيارة إسعاف مجهزة في محيط اللجنة وعادت لاستكمال الامتحان.



وكان الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أعلن عن الانتهاء من تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة للدور الأول من العام الدراسي الحالي حيث من المقرر أن يؤدي الامتحانات 10 آلاف و858 طالبا وطالبة أمام 35 لجنة موزعة على 8 إدارات تعليمية في مختلف أحياء ومراكز الإسماعيلية.

وأشار إلي أنه تم عقد اجتماعا مع رؤساء اللجان بمختلف الإدارات تم خلاله التأكيد على أهمية التنسيق مع غرف العمليات بالادارات والمديرية واتباع كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لأي محاولات الغش وفي مقدمتها استخدام العصا الإلكترونية.