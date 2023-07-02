عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إسعاف طالبة بالثانوية العامة داخل لجنة في الإسماعيلية بعد إصابتها بحالة إعياء

خلال إسعاف الطالبة
خلال إسعاف الطالبة

 

أصيبت طالبة في مدرسة أم الابطال بحالة أعياء ، داخل لجنة امتحان مدرسة الابطال بمحافظة الاسماعيلية، وتم اسعافها داخل سيارة إسعاف مجهزة في محيط اللجنة وعادت لاستكمال الامتحان.

ارتفاع عدد ضحايا حادث أول يوم العيد بطريق الإسماعيلية السويس


وكان الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أعلن  عن الانتهاء من تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة للدور الأول من العام الدراسي الحالي حيث من المقرر أن يؤدي الامتحانات 10 آلاف و858 طالبا وطالبة أمام 35 لجنة موزعة على 8 إدارات تعليمية في مختلف أحياء ومراكز الإسماعيلية.

وأشار إلي أنه تم عقد اجتماعا مع رؤساء اللجان بمختلف الإدارات تم خلاله التأكيد على أهمية التنسيق مع غرف العمليات بالادارات والمديرية واتباع كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لأي محاولات الغش وفي مقدمتها استخدام العصا الإلكترونية.

العام الدراسي الحالي العام الدراسي محافظة الاسماعيلية وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل مرور ساعة.. إجابات الفيزياء والتاريخ في كل جروبات الغش

بعد نشر إعلان وفاة إسلام حافظ.. أول تعليق من زوجته جيهان خليل

جاري الحل.. شاومينج ينشر اجابات امتحان الفيزياء على تليجرام

مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر 2023

مينفعش يتقال كلام زي ده .. شذى تشن هجوما على صديقها عمرو مصطفى

جهز ورقك بسرعة| فرصة متتعوضش.. الإسكان تطرح شقق بالتقسيط

سعر عيار 21 الآن.. الذهب يتراجع بقوة بعد انتهاء العيد

ترقبوا نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

بسبب بوست الخروف.. قناة cbc تحيل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق

روسيا السبب ..بولندا في خطر وترسل تعزيزات لتأمين حدودها

مخاوف أمنية تدفع روسيا لإلغاء معرضها الجوي الدولي ماكس

تذبذب أسعار الذهب اليوم .. هذا ثمن عيار 21 الآن

بالرغم من التسريب .. انهيار طلاب الثانوية العامة بعد امتحاني الفيزياء والتاريخ| شاهد

بعد توقف توريد القمح خلال العيد.. الفلاحين تستأنف الاستلام اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذيعة شهيرة تفقد النطق.. تعرف على الآثار السلبية للزعل

نفسي أموت هنا.. أخر ما نطق به الحاج المصري على عرفات قبل وفاته

شروط الجزيرة الاماراتي تبعد بن شرقي عن الزمالك.. وما قاله مشرف الكرة

رغم فوائدها العديدة.. دراسة حديثة تعرض الآثار الجانبية لتناول الطماطم

فيديو

اخرسي.. أحمد سعد يهين تونسية بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلون الألفاظ على الهواء.. فيديو

من الألف للياء.. تفاصيل القبض على جزار المونوريل

من غرفتها .. أول فيديو لـ غادة عبد الرازق بعد إعلان طلاقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ