تعليمات خاصة من أوسوريو لـ شيكابالا وزيزو

وجه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات خاصة للثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو" قبل انطلاق التقسيمة الفنية للفريق خلال مران اليوم الأحد استعدادا للقاء المقاولون العرب المقبل في مسابقة كأس مصر .

وتحدث المدير مع الثنائي لنقل التعليمات لباقي اللاعبين خلال التقسيمة، حيث يتواجد "شيكابالا" مع فريق و"زيزو" مع الفريق الآخر.

وشرح المدير الفني لكل من "شيكابالا وزيزو" بعض الأدوار الهجومية الخاصة بهما لتنفيذها في المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.