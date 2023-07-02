إعلان صادم من بوتين بشأن حرق القرآن في السويد

علق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، على حرق القرآن في السويد، قائلا إن “بطرس الأكبر لا يكفي بالنسبة لهم”.

وحسب مقطع فيديو نشره الصحفي الروسي، بافيل زاروبين، عبر “تليجرام”، قال بوتين: "في السويد، أحرق القرآن مرة أخرى... بطرس الأكبر لا يكفي بالنسبة لهم".

وفي وقت سابق، وصف السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي تصريح بوتين حول احترام القرآن الكريم في روسيا بأنه عمل نبيل.

وتابع السفير الإيراني لدى موسكو في مؤتمر صحفي، إن "حقيقة قبول فلاديمير بوتين للقرآن هدية في دربند، وقوله إن روسيا تحترم الكتب السماوية، بما في ذلك القرآن، هو عمل نبيل من رئيس الدولة. وهو احترام للمسلمين في روسيا".

ووفقا لسفير إيران في روسيا، فإن الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية تحاول اليوم إدخال أجندة زائفة في المجال الديني مفادها أن كل شيء ممكن، والقواعد الدينية لا تعني شيئا، والمشاعر والرغبات البشرية فوق كل شيء.