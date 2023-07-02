تمرد فاجنر وأخطاء بوتين وفخ الصين.. فرصة لا تتكرر كثيرا للمخابرات الأمريكية

قال مدير وكالة المخابرات المركزية إن الاستياء من حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، تأكدت في التمرد المسلح لرئيس فاجنر يفجيني بريجوزين، وهو الأمر الذي خلق فرصة "تحدث مرة واحدة في الجيل" للولايات المتحدة لتجنيد جواسيس، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز بريطانية.

مدير المخابرات الأمريكية

قال مدير المخابرات الأمريكية، وليام بيرنز ، إن التمرد المجهض كان تحديًا للدولة الروسية أظهر التأثير المدمر للحرب في أوكرانيا .

متحدثًا في محاضرة أمام مؤسسة ديتشلي الخيرية - وهي مؤسسة خيرية تركز على العلاقات البريطانية الأمريكية - قال بيرنز إن عدم الرضا عن الحرب يخلق فرصة نادرة لتجنيد الجواسيس، وهو ما كانت وكالة المخابرات المركزية تستفيد منه.

وذكر بيرنز: "سيستمر السخط من الحرب في تقويض القيادة الروسية في ظل النظام المستمر لدعاية الدولة".

في مايو، قال الكرملين إن وكالاته المخابراتية، تتعقب نشاط التجسس الغربي بعد أن نشرت وكالة المخابرات المركزية مقطع فيديو يشجع الروس على الاتصال عبر قناة إنترنت آمنة.

وكان الفيديو باللغة الروسية مصحوبًا بنص يقول إن الوكالة تريد الاستماع إلى ضباط عسكريين ومتخصصين في المخابرات ودبلوماسيين وعلماء وأشخاص لديهم معلومات عن اقتصاد روسيا وقيادتها.



قال بيرنز ، الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة في روسيا من 2005 إلى 2008، وعين مديرا لوكالة المخابرات المركزية عام 2021: "من المدهش أن بريجوزين سبق أفعاله بإدانة لاذعة لمنطق الكرملين نحو أوكرانيا وسلوك القيادة العسكرية الروسية للحرب".

الرئيس الروسي

في وقت سابق، شكر بوتين الجيش وقوات الأمن على تجنب ما قال إنه كان يمكن أن يتحول إلى حرب أهلية وقارن التمرد بالفوضى التي أشعلت ثورتين في روسيا عام 1917.

سعى الكرملين إلى تقديم صورة من الاستقرار الهادئ منذ إبرام اتفاق نهاية الأسبوع الماضي لإنهاء التمرد.

لكن بيرنز قال إن الحرب كانت بالفعل بمثابة فشل استراتيجي لروسيا من خلال الكشف عن ضعفها العسكري وإلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي لسنوات قادمة، بينما ينمو تحالف الناتو العسكري بشكل أكبر وأقوى.

وقال إن مستقبل روسيا كشريك صغير ومستعمرة اقتصادية للصين "يتشكل بفعل أخطاء بوتين".