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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال العيد.. القباج: جارٍ متابعة العطل بالتطبيق الإلكتروني لتسجيل السيدات ذوات الإعاقة

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن التطبيق الإلكتروني الذي يهدف إلى تسجيل السيدات ذوات الإعاقة بعد إطلاقه قد حدث به عطل فني أثناء فترة العيد، وجاري متابعة الموقف عن كثب للانتهاء من إصلاحه قبل نهاية الاسبوع الحالي، ويهدف التطبيق إلى تسجيل الحالة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، والعملية للزوجة، وطبيعة العمل، وغيرها من البيانات، مضيفة أن الوزارة قامت بحصر 180 ألف سيدة من مصادر عدة، بالاضافة إلى مساهمة الرائدات الاجتماعيات المنتشرات في مختلف محافظات الجمهورية في اجراءات الحصر والتسجيل.

وأشارت القباج إلى أن القيادة السياسية وجهت بدراسة الموضوعات التي تخص الأشخاص ذوى الإعاقة وجميع الفئات التي تندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية، في ظل حرصها على كفالة حقوقهم بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ومع الموازنة العامة للدولة، خاصة أن الدولة حريصة على تبنى قواعد الشفافية فى تعاملها مع المواطنين فى جميع القضايا.

لجنة تنسيقية وطنية

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قراراً بتشكيل لجنة تنسيقية وطنية لمتابعة إنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، كما تم تشكيل لجنة مصغرة لرصد المواد المُختلف عليها وإعادة قراءتها بمنهجية عادلة لكل من الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار  حرص الدولة على حصولهم على حقوقهم التي شرعها لهم القانون مع متابعة دورية لكل ما يستجد من مطالب تخص حقوق ذوي الإعاقة.

القباج التطبيق الإلكتروني السيدات ذوات الإعاقة فترة العيد التضامن الاجتماعي

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