متجاوزاً ضعفي المعدل العالمي.. السعودية تكشف حجم استهلاك الإنترنت خلال موسم الحج

كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن حجم استهلاك الإنترنت في مكة المكرمة خلال موسم الحج.

وأوضحت الهيئة السعودية، في بيان عبر منصة “تويتر”، أن معدل استهلاك الفرد اليومي ارتفع إلى 786 ميجابايت، متجاوزاً ضعفي معدل الاستهلاك العالمي للفرد، البالغ 270 ميجابايت.

وأضافت أن “حجم استهلاك البيانات بلغ 49 ألف تيرابايت، وهو ما يعادل مشاهدة 20 مليون ساعة من مقاطع الفيديو بدقة فائقة تصل إلى 1080p HD.

وأشارت إلى أن متوسط سرعة رفع البيانات وصل إلى 32 ميجابايت في الثانية، بينما كان متوسط سرعة تحميل البيانات 222 ميجابايت في الثانية.

ومن ناحية أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات خلال موسم الحج فكانت وفقاً لإحصائيات الهيئة: تيك توك، ويوتيوب، وسناب شات، وفيسبوك، وإنستجرام.