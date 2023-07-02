بعد سقوطه في فخ التعادل أمام فيوتشر.. موعد مباراة الأهلي القادمة

سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام فيوتشر في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام في الجولة الثانية والثلاثون ضمن منافسات الدوري المصري.

وبهذه النتيجه يحافظ النادي الأهلي علي صدارة الدوري المصري برصيد 69، وارتفع رصيد فيوتشر الي النقطة 58 محتلا المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي القادمة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الإسماعيلي، يوم الأربعاء المقبل، في الثامنة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

يُذكر أن الأهلي قد توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا الحادية عشر في تاريخه مؤخرًا على حساب الوداد المغربي.