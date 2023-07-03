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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لاتهامه بسرقة لاب توب من داخل سيارة في مدينة نصر

صدى البلد

قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 ايام على ذمه التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة لاب توب من داخل سيارة في مدينة نصر.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (شخص ، له معلومات جنائية) وبحوزته (حقيبة بداخلها جهاز لاب توب - بعض الأوراق) عقب قيامه بسرقتهم من داخل سيارة بأسلوب "كسر الزجاج"بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، وأمكن التوصل لمالك السيارة وبإستدعائه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة.

و إعترف المتهم بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المتعلقات من داخل السيارات بذات الأسلوب وأقر بإرتكابه (3) وقائع سرقة ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مدينة نصر شرطة مدينة نصر شرطة مدينة نصر ثالث قسم شرطة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر ثالث مديرية امن القاهرة

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