عم سيد وزوجته.. عشرة عمر 50 سنة: الزراعة لقمة عيشنا وبنحلم بزيارة للنبي.. فيديو

نموذج مشرف بمحافظة الفيوم ، لزوجين عاشا أكثر من 50 عاما يعملون فى زراعة الارض بالخضروات والمحاصيل القومية من الذرة والقمح والسمسم والخضروات ، وأصبحت الارض الطيبة والزراعة هما مصدر رزقهما ، حيث قام عم سيد وزوجته بتعليم أبناءهم وتزوبج البعض منهم .

عم سيد وزوجته نموذج مشرف

أعمل من الصباح الباكر حتى المغرب

يقول عم سيد رمضان فلاح70 عاما : أعمل من الصباح الباكر حتى المغرب وأقوم بزراعة الخضروات من الفلفل والملوخية والذرة والسمسم ، حيث أصبحت الزراعة والعمل فى الحقل هى عملى وشغلى الشاغل ، أبيع بعض الخضروات مثل الفلفل والطماطم والجرجير والبقدونس ، و زوجتى تلازمنى منذ الصباح الباكر حتى المغرب فى العمل بالحقل.

زوجة عن سيد أمنيتها عمره لزيارة الحبيب المصطفى

نأكل لقمتنا بالحلال

وتضيف زوجة عم سيد : سعيدة بزرعنا وبلادنا ونأكل لقمتنا بالحلال ، و أقوم بمساعدة زوجى فى الزراعة ، ونقوم أيضا بزراعة الخضروات ، ورى الزراعات من الخضروات والمحاصيل الاخرى بالمياه ، مع زوجى .

عم سيد رمضان وزوجته عشرة عمر 50 عاما

أضافت زوجة عم سيد امنيتى أنا وزوجى عمل عمرةللطواف حول الكعية الشريفة و الحبيب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأختم حياتى أنا وزوجى بهذه العمرة المباركة .

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