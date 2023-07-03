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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عم سيد وزوجته.. عشرة عمر 50 سنة: الزراعة لقمة عيشنا وبنحلم بزيارة للنبي.. فيديو

عم يبد وزوجته عشرة
عم يبد وزوجته عشرة 50 سنة

 

نموذج مشرف بمحافظة الفيوم  ، لزوجين عاشا أكثر من 50 عاما يعملون فى زراعة الارض بالخضروات والمحاصيل القومية من الذرة والقمح والسمسم والخضروات  ، وأصبحت الارض الطيبة والزراعة هما مصدر رزقهما ، حيث  قام  عم سيد وزوجته بتعليم أبناءهم وتزوبج البعض منهم .

 

       

 

عم سيد وزوجته نموذج مشرف

 

                                                               أعمل  من الصباح الباكر حتى المغرب 

 

يقول عم سيد رمضان فلاح70 عاما : أعمل  من الصباح الباكر حتى المغرب وأقوم بزراعة الخضروات من الفلفل  والملوخية والذرة والسمسم  ، حيث أصبحت الزراعة والعمل فى الحقل  هى عملى وشغلى الشاغل  ، أبيع  بعض الخضروات مثل الفلفل والطماطم والجرجير والبقدونس  ، و زوجتى تلازمنى منذ الصباح الباكر حتى المغرب فى العمل بالحقل.

 

 

زوجة عن سيد أمنيتها عمره لزيارة الحبيب المصطفى 

 

                                                                       نأكل لقمتنا بالحلال 

 

وتضيف  زوجة عم  سيد  :  سعيدة  بزرعنا وبلادنا ونأكل لقمتنا بالحلال ، و أقوم بمساعدة زوجى فى الزراعة  ، ونقوم أيضا  بزراعة الخضروات  ، ورى  الزراعات من الخضروات والمحاصيل الاخرى بالمياه ، مع زوجى .

 

 

عم سيد رمضان وزوجته عشرة عمر 50 عاما

 

أضافت زوجة عم سيد امنيتى أنا وزوجى عمل عمرةللطواف حول  الكعية الشريفة و  الحبيب  المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأختم حياتى أنا وزوجى بهذه العمرة المباركة .

 

 

 

 

 

 

 

تعليم الفيوم تنعى معلمة توفيت أثناء أداء فريضة الحج

 

 

 

تعليم الفيوم تنعى معلمة توفيت أثناء أداء فريضة الحج

 

 

 

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الفيوم اخبار الفيوم عمر 50 عاما الزراعة اخبار الثانوية العامة 2023

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