تعليم الفيوم تنعى معلمة توفيت أثناء أداء فريضة الحج

تتقدم مديرية التربية والتعليم بالفيوم، تحت قيادة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بخالص العزاء والمواساة في وفاة الأستاذة مها سيد أحمد معلم فصل إبتدائي بمدرسة بنين طبهار - إدارة أبشواي التعليمية، والتى وافتها المنية أثناء أداء مناسك الحج.

كان المغفور لها أ. مها سيد احمد التى تعمل معلم بمدرسة طبهار بنيين التابعة لإدارة مركز أبشواى التعليمية، قد اعلن عن تغيبها خلال أداء مناسك الحج متغيبة منذ أول أيام العيد عند سلم الجمرات ولا تحمل معها أي إثبات شخصية.

‏إلا أن أسرتها توصلوا ‪لها وعلموا أنها انتقلت إلى رحمة الله تعالى، بعد نقلها إلى مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة.

وتغمدها الله بواسع رحمته وتقبلها فى الصالحين وأسكنها الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.