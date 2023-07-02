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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد وفاته بملابس الإحرام بالحرم المكي .. دفن موجه تعليم الفيوم بالبقيع

المغفور له وجيه عبد
المغفور له وجيه عبد الحميد راضى

نعت الصفحة الإعلامية لإدارة يوسف الصديق التعليمية بمحافظة الفيوم، وجيه عبد الحميد راضى موجه الدراسات الاجتماعية بالادارة، والذى وافته المنية أثناء أداء مناسك الحج داخل الحرم المكى بالمملكة العربية السعودية .

كانت الصفحة الرسمية لإدارة مركز يوسف الصديق قد أصدرت  بيانا  نعت فيه الفقيد ، قالت فيه تتقدم إدارة يوسف الصديق التعليمية متمثلة في الدكتور محمد البطران مدير عام الإدارة والعاملين بها  بخالص العزاء والمواساة لأسرة  المحترم الخلوق وجيه عبدالحميد راضي موجه الدراسات الاجتماعيه بالإدارة الذي وافته المنية اليوم أثناء أداء مناسك فريضة الحج.

قال محمد سيد من اصدقاء موجه الادارة المتوفى، بإن الراحل كان مشهودا له بالتدين وحسن الخلق وفعل الخير والمواظبة على العمل،  وتوفى بملابس الإحرام في آخر أيام التشريق بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج وأكد أنه سوف يدفن في البقيع .

وأضاف  محمود السيد من اصدقاء الراحل، بأن الراحل  تقدم لقرعة الحج أكثر من عام ولم يحالفه النصيب سوى هذا العام ، الذى لقي ربه داخل الحرم المكى ، وسيتم دفنه فى البقيع.

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