صفقات الأهلي الجديدة في الميركاتو الصيفي لتعويض غياب الراحلين.. فيديو

أكد محمد عصام، الناقد الرياضي، أن النادي الأهلي يتبع سياسة محددة ومفهومة وهي تأجيل الاحتفال باللقب حتى يتم الفوز به بشكل رسمي، معتقدا على المستوى الشخصي أن المارد الأحمر الفائز بنسبة 90% بلقب الدوري لهذا العام، ويستحق هذا اللقب بجدارة.

أضاف محمد عصام، خلال لقائه مع الإعلامية فرح سعيد ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أنّ، مارسيل كولر هو مدرب بخبرة كبيرة ولديه القدرة على جذب جمهور النادي الأهلي.

وقال محمد عصام، الناقد الرياضي، إنَّ غالبية لاعبي فريق الأهلي شاركوا في جميع البطولات، وبالتالي فهذا يدل على استخدام سياسة التدوير بين اللاعبين التي يتم تطبيقها من قِبَل المدير الفني للفريق.

صرح محمد عصام بأنه من المتوقع أن يقوم النادي الأهلي بعدد من الصفقات بعد رحيل حمدي فتحي إلى الوكرة القطري، ومطالبات أليو ديانج بالرحيل، ويوجد مفاوضات جارية حالياً مع محمد رضا بوبو من فيوتشر ومحمود حمادة من فاركو.

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