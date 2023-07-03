بتراجع 235.44 دولار للطن.. تعرف على أسعار القمح والذرة الصفراء عالميا ..تفاصيل

انخفضت أسعار القمح خلال الشهر يونيو الماضي لتسجل 235.44 دولار للطن في مقابل 254.17 دولار للطن خلال شهر ابريل الماضي، كما تراجعت على أساس سنوي بنسبة 45.5%.

وأكد تقرير غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه تراجعت أسعار الذرة الصفراء خلال مايو الماضي لتسجل نحو 239.73 دولار للطن عن سعره خلال ابريل الماضي والذي بلغ 257.6 دولار ، وكذلك على أساس سنوي بنسبة 22.7%.

وكشف التقرير عن انخفاض أسعار بعض السلع خلال شهر مايو الماضي مقارنة بنفس الشهر من 2022، وهي ” القمح، الذرة الصفراء، زيت الصويا، زيت النخيل، البن”.

وشهدت سلع أخرى ارتفاعا مثل “السكر الأبيض المكرر، والسكر الخام، والأرز غير المقشور، والكاكاو” خلال مايو مقارنة بأبريل 2023.