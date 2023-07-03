لأول مرة منذ 2006.. انخفاض الدين الخارجي لروسيا إلى أدنى مستوى

أصدر المصرف المركزي الروسي، صباح اليوم الاثنين، تقريرًا يشير إلى أن الدين الخارجي لروسيا سجل رقمًا قياسيًا منخفضًا هو الأول من نوعه منذ عام 2006.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، أوضح التقرير الصادر عن المصرف المركزي أن الدين الخارجي انخفض بمقدار 25.9 مليار دولار، أي نحو 6.8% منذ بداية عام 2023، وبلغ 354.8 مليار دولار بدءا من 1 أبريل 2023.

ووفقًا للبنك المركزي، بلغ الدين الخارجي لروسيا عام 2006 ما قيمته 313.2 مليار دولار، وارتفع في الربع الأول من عام 2007 إلى 355.6 مليار دولار. وهكذا أصبح المستوى الحالي للديون هو الأدنى منذ نهاية عام 2006.

ورجح التقرير المالي إلى مزيد من التخفيض في جميع مكونات الدين الخارجي ، حيث انخفضت ديون الهيئات الحكومية بنسبة 12.3% إلى 40.4 مليار دولار، والمصرف المركزي والبنوك الأخرى بنسبة 2.1% إلى 91.6 مليار دولار، وبقية القطاعات الاقتصادية بنسبة 7.6% إلى 222.7 مليار دولار.