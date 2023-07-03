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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تتجاهلها.. أعراض تؤكد الإصابة بسرطان المثانة

صدى البلد

 يتطور سرطان المثانة عندما تتغير أو تتحور خلايا معينة في الأنسجة المبطنة لمثانتك ، وتتحول إلى خلايا شاذة تتكاثر وتتطور إلى أورام في المثانة. إذا تُركت دون علاج ، فإن سرطان المثانة لديه القدرة على الانتشار عبر جدران المثانة إلى العقد الليمفاوية القريبة قبل الانتقال إلى العظام أو الرئتين أو الكبد. من الشائع جدًا إصابة كل من الرجال والنساء بسرطان المثانة. ومع ذلك ، تواجه النساء العديد من التحديات عندما يتعلق الأمر باكتشاف هذا المرض وعلاجه. يمكن أن يظهر سرطان المثانة عند النساء أحيانًا بأعراض غريبة ويتطلب رعاية متخصصة وفقال India.com

 

 

أعراض سرطان المثانة عند النساء
 

العلامة الأكثر شيوعًا لسرطان المثانة  هي وجود دم في البول. ومع ذلك ، فإن وجود الدم في البول وحده لا يضمن إصابتك بسرطان المثانة.


يمكن أن تعاني النساء المصابات بسرطان المثانة من كثرة التبول. قد يتم الخلط بين هذه الأعراض في بعض الأحيان على أنها عدوى في المسالك البولية أو حالات حميدة أخرى. ومع ذلك ، إذا استمرت ، فمن الضروري الحصول على مساعدة طبية.


على غرار عدوى المسالك البولية ، يمكن أن يسبب سرطان المثانة عدم الراحة أو الألم عند التبول. ومع ذلك ، قد يكون الانزعاج المستمر علامة على مشكلة أكثر خطورة ، مثل سرطان المثانة. نتيجة لذلك ، لا ينبغي تجاهلها ولكنها تتطلب عناية طبية إضافية.


قد تحتاج النساء المصابات بسرطان المثانة فجأة إلى التبول ، على الرغم من أن المثانة ليست ممتلئة. قد يتداخل هذا الشعور بالإلحاح مع الحياة اليومية ويكون له تأثير ضار على نوعية حياة المريض.

الرجال والنساء المسالك البولية دم في البول سرطان المثانة عدوى المسالك البولية عدوى المسالك

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