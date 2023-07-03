روسيا تكشف مدى تأثير أحداث فاجنر على مسار حربها بأوكرانيا

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أنه لا تأثير لأحداث تمرد فاجنر على مسار العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الإثنين، إن محاولات زعزعة استقرار روسيا فشلت والجيش أظهر الولاء الكامل للقيادة الروسية.

وقد أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلا عن مصادر، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدأ الاستيلاء على مؤسسات وأملاك مجموعة فاجنر الروسية.

وأوضحت “وول ستريت جورنال” أن أجهزة الأمن الروسية سيطرت بشكل كامل على مواقع عدة لمجموعة فاجنر”، مؤكدة أن “بوتين يسعى للسيطرة على 100 شركة مرتبطة بـ فاجنر حول العالم”.

وأشارت الصحيفة إلي أن “قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين نقل بعض أصوله لمساعديه قبل محاولة التمرد”.

وأضافت: “بريجوجين بنى أحد أكثر الهياكل المؤسسية تعقيدا في فاجنر”.

أعلن النائب العام الأوكراني أندريه كوستين، أن تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين بشأن المدفوعات لقوات فاجنر تؤكد أن المجموعة كانت ذراعًا غير مشروعة لروسيا في الحرب الأوكرانية.

وقال بوتين الأسبوع الماضي إن مجموعة فاجنر ومؤسسها، يفجيني بريجوزين، تلقيا ما يقرب من 1.58 مليار جنيه إسترليني (2 مليار دولار / 1.84 مليار يورو) من روسيا في العام الماضي.

وأوضح كوستين خلال تصريحات في لاهاي أن تعليقات بوتين حول إنفاق الدولة على مجموعة فاجنر كانت "دليل مباشر على أنهم ليسوا بحكم الأمر الواقع فحسب، بل من المحتمل أيضًا أنهم جزء من الجيش الروسي بشكل غير قانوني ".